洛阳多个重点城建项目跑出复工复产“加速度”

机器轰鸣作响，各类工程车来回穿梭。18日是农历龙年第一个工作日，在洛阳市玄武门大街改造工程现场，施工人员正铆足干劲有序施工，跑出复工复产“加速度”。

机器轰鸣作响，各类工程车来回穿梭。18日是农历龙年第一个工作日，在洛阳市玄武门大街改造工程现场，施工人员正铆足干劲有序施工，跑出复工复产“加速度”。 机器轰鸣作响，各类工程车来回穿梭。18日是农历龙年第一个工作日，在洛阳市玄武门大街改造工程现场，施工人员正铆足干劲有序施工，跑出复工复产“加速度”。 记者从洛阳市住建局了解到，春节假期过后，在洛阳市玄武门大街改造工程、滨河南路下穿天街工程、龙丰路拓宽改造工程、华夏路等重点城建项目一线，施工“集结号”持续吹响，数百名工人忙碌在各自岗位，助推项目“加速跑”。 玄武门大街横穿洛阳市洛北城区，是串联芳华路、承福门大街、九龙台街、启明西路等道路的东西向城市主干道。 今年1月下旬，玄武门大街跨新街高架桥顺利合龙。当前，施工人员正在加速推进桥面铺装、护栏安装、雨污管线安装等工作，全力保障项目3月底前建成通车。 据悉，玄武门大街正式建成通车后，将进一步沟通串联涧西、西工、老城、瀍河4个城市区，优化区域路网结构，缓解交通压力，提升沿线出行效率。 滨河南路下穿天街工程是恢复古都历史中轴线、保持天街完整性、展示天街十二坊整体格局的重要项目，备受广大市民关注。该工程道路设计长度为1025.39米，其中下穿天街隧道全长495米，为双向4车道，预计6月底具备通车条件。 “当前，施工人员正在推进保通道路建设、雨水污水管线迁改等前期工作。项目建成后，天街将向北连接至规划建设的天津桥，再现古都历史中轴线气象。”洛阳市住建局相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图 通讯员 高江鹏）