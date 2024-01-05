洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳多个重点城建项目跑出复工复产“加速度”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.18 19:41

　　机器轰鸣作响，各类工程车来回穿梭。18日是农历龙年第一个工作日，在洛阳市玄武门大街改造工程现场，施工人员正铆足干劲有序施工，跑出复工复产“加速度”。

　　记者从洛阳市住建局了解到，春节假期过后，在洛阳市玄武门大街改造工程、滨河南路下穿天街工程、龙丰路拓宽改造工程、华夏路等重点城建项目一线，施工“集结号”持续吹响，数百名工人忙碌在各自岗位，助推项目“加速跑”。

　　玄武门大街横穿洛阳市洛北城区，是串联芳华路、承福门大街、九龙台街、启明西路等道路的东西向城市主干道。

　　今年1月下旬，玄武门大街跨新街高架桥顺利合龙。当前，施工人员正在加速推进桥面铺装、护栏安装、雨污管线安装等工作，全力保障项目3月底前建成通车。

　　据悉，玄武门大街正式建成通车后，将进一步沟通串联涧西、西工、老城、瀍河4个城市区，优化区域路网结构，缓解交通压力，提升沿线出行效率。

　　滨河南路下穿天街工程是恢复古都历史中轴线、保持天街完整性、展示天街十二坊整体格局的重要项目，备受广大市民关注。该工程道路设计长度为1025.39米，其中下穿天街隧道全长495米，为双向4车道，预计6月底具备通车条件。

　　“当前，施工人员正在推进保通道路建设、雨水污水管线迁改等前期工作。项目建成后，天街将向北连接至规划建设的天津桥，再现古都历史中轴线气象。”洛阳市住建局相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图 通讯员 高江鹏）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
        “大夫，我又感冒了，稍一着凉就感冒，太难受了。这到底是咋回事儿？”近日，49岁的张女士到市东方人民医院(...
  • ·寒假防近视，少吃糖多运动
  • ·@所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
  • ·事多肝火旺 按摩来舒缓
    		•
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
        新安县石井镇寺坡山村是一座隐于群山中的村落，北与龙潭大峡谷紧邻，南与青要山相连，西距黛眉山景区不远，...
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    		•  
    新闻排行
  • 春节假期，洛阳市接待游客1113.53万人次
  • “穿越”古今闹新春【组图】
  • 龙年首场寒潮即将来袭 19日至21日洛阳...
  • 春节“不打烊”，洛阳重点项目建设忙
  • 截至16日，洛阳龙门站春运累计发送旅...
  • 洛阳假日经济活力旺！ 83家商贸样本企...
  • 春节假期，洛阳文博场馆累计接待游客...
  • 徐衣显调研春节期间文旅消费、商贸服...
  • 洛阳“90后”女孩参加央视春晚 助力汉...
  • 洛阳277家规模以上工业企业春节假期连...
    		•
    百姓呼声
    卖房一年内置换新房退个税政策是否落实
    洛阳市经济适用住房申购程序将研究并完善
    精彩图片
    洛阳城市阳台项目一期...
    欢欢喜喜过大年【组图】
    “穿越”古今闹新春【...
    天街新春盛会 开启跨...
    精彩热帖

    龙门贺新春 牡丹花展

    老街

    宜阳西部景区游记

    溢彩流光贺岁灯
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605