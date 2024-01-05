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71.38万人次！洛阳新春灯会、庙会旅游人次创历史新高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.18 17:13

　　今年春节，洛阳王城公园、隋唐城遗址植物园、从政坊游园人气火爆。18日，记者从洛阳市城管局园林绿化中心获悉，春节假期(初一至初八)，“王城新春游园会暨迎春灯会”“隋唐河洛文化庙会暨新春灯会” “童梦穿越节儿童主题庙会”共接待游客71.38万人次，旅游人次、综合收入均创历史新高。

　　流光溢彩年味浓。2024年是甲辰龙年，在王城公园、隋唐城遗址植物园，彩灯的数量和规模远超过往年，且龙元素十足。据介绍，王城公园、隋唐城遗址植物园设计制作“龙腾王城”“龙腾盛世”“二龙戏珠”“万里长城”“凤鸣中华”等特大型、大型灯组120余组，中小型灯组上千余组，在公园道路、桥梁、水系、绿篱、树木上布置数以万计的LED灯、气氛装饰灯、幻彩灯带等新型灯具，为市民及游客打造了一场美轮美奂的视觉盛宴。

　　民俗表演看点足。春节期间，各公园推出打铁花、飞天凤凰、千年火龙、狮王争霸、高跷秧歌、高空走钢丝、编钟乐舞、汉婚大典、花车巡游、隋唐百戏等文化演出40多项，引来游客声声叫好。其中，隋唐城遗址植物园的打铁花、王城公园的火龙表演成为爆款节目，从政坊游园推出的《冰雪奇缘》《灰姑娘》等经典儿童舞台剧，同时还有动漫人物巡游、短剧表演等节目，充满童趣，深受小朋友的喜爱。

　　创意互动体验，频登热搜榜单。春节期间，王城公园推出免费集卡抽奖等活动，打造沉浸式游园体验。隋唐城遗址植物园推出令牌门票，创意文创专宠“王子”“公主”，园区内，穿汉服、赏花灯屡见不鲜，已成为游园新时尚。“洛阳春节打铁花时间表”“洛阳老牌公园开始整活了”“谁能拒绝全城都是NPC的洛阳” “隋唐植物园打铁花主打一个震撼”，三大公园丰富的文旅活动助其频频登上热搜榜，吸引市民及游客不断打卡年味十足的春节。

　　同时，各公园设立多处志愿服务站，为游客提供旅游咨询、免费开水、免费租借轮椅、免费看管行李箱等多项暖心服务，多次帮助游客找到失散儿童、丢失物品等，获得游客一致好评。

　　据悉，“王城新春游园会暨迎春灯会”“隋唐河洛文化庙会暨新春灯会”将持续至元宵节后，番邦特技、水上打铁花等仍在精彩上演。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李继娜 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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