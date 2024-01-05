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洛阳“90后”女孩参加央视春晚 助力汉服文化传播
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.18 08:58
李珺身着登台央视春晚的明制汉服(受访者供图)

　　除夕之夜，在2024央视龙年春晚上，中华传统纹样创演秀《年锦》惊艳全国观众，4名演员和16名汉服模特共同展示了汉服及服饰纹样之美。在16名汉服模特中，有一名是洛阳博物馆的工作人员李珺。

　　李珺是一名“90后”，在洛阳博物馆工作，说起此次参加央视春晚的机遇，她还历历在目。2022年，洛阳博物馆开展了一场有关汉服的直播活动，特邀《年锦》节目服饰顾问、服饰史学者、中华服饰文化研究会理事陈诗宇共探传统服饰之美。正是在此次活动中，李珺结识了陈诗宇，也结缘了汉服。

　　随后，洛阳博物馆多次开展“洛博夜游记”“洛水时裳·汉服之夜”等与汉服有关的活动，陈诗宇也多次受邀出席活动，或担任服饰设计。其间，通过与陈诗宇的沟通、学习，李珺不仅加深了对汉服的了解，也彻底变成了一名汉服“发烧友”。“这次央视总台邀请16名汉服爱好者展示服饰，我有幸成为其中之一。”李珺说，多亏之前对汉服知识的积累，让她获得了此次难得的机会。

　　在节目中，16名汉服模特每4人一组，分别身着汉、唐、宋、明4个朝代的汉服进行展示，李珺被分在明制汉服小组中，同演员关晓彤一起，展示“大明风华”。除夕当晚，她身着竖领对衿袄裙和马面裙上台，这套服饰及纹样是参照北京艺术博物馆馆藏的织金文物，以及嘉兴博物馆馆藏的镀金头面复刻而来。

　　李珺表示，此次参加春晚的经历，令她受益匪浅。“我自己看节目时，感觉汉服流转的衣袂，如同历史的画卷缓缓展开，即使自己参与其中，也不免多次被震撼，也让我再次领略了文化的深邃与传承的力量。”她说，尤其在台上看到复原自洛阳偃师唐恭陵哀皇后墓出土彩绘女俑的那套汉服，令她骄傲不已，看到家乡出土的文物服饰被复原，她既激动，又感动。

　　作为一名汉服“发烧友”，李珺说，自己也是沿着前人开辟的道路一路走来，作为一名传统文化的“继承者”，她希望通过自己微薄的力量，让传统服饰及纹样文化传播得更广；希望未来有一天不需要过多解释，人人都知道何为汉服，并将洛阳的汉服文化传播出去，吸引全国各地的游客来洛阳体验汉服。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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