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春节假期，洛阳市接待游客1113.53万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.17 21:18

　　今年春节假期，洛阳市文旅市场持续火热，迎来新春“开门红”。洛报融媒记者17日从洛阳市文广旅局获悉，春节假期，全市共接待游客1113.53万人次，旅游总收入82.93亿元，同比2019年分别增长280.54%和345.36%，同比2023年分别增长87.51%和156.88%。

　　主题活动异彩纷呈。春节假期，洛阳市深入挖掘文化资源，以“穿越盛唐洛阳年”为主题，推出“梦回神都、多彩洛阳、神都灯宴、冰雪狂欢”等6大系列29项活动，通过演艺演出、场景氛围打造等，打造了一批文旅消费新场景。“神都迎春·宫里过年”活动以“宫里过大年”为主题，以“开城”—“上朝”—“观灯”为游线，带游客穿越千年享国风文化盛宴，在多彩活动中寻觅传统年俗。“天街奇幻夜神都洛阳年”新春盛会、牡丹阁千灯节迎春灯会、王城新春游园会暨迎春灯会等新春庙会、游园会热闹举办，吸引了许多市民和游客。

　　乡村“文旅大餐”丰盛。栾川县举办“老家河南·栾川过年”活动，推出新春民俗风情表演，汉服快闪、川剧变脸、捏糖人、杂技等民俗活动；嵩县举办“回家过年·嵩县好玩”2024年嵩县春节文化活动，通过雅俗共赏的文化展示，热闹非凡的体育赛事，打造全年龄段参与的喜乐春节；洛宁县举办2024年春节首届“溪上陶峪·杯”村BA篮球邀请赛……春节假期，洛阳市乡村“文旅大餐”，为游客带来了充满烟火气的年味体验。

　　群众文化活动丰富。春节假期，洛阳市图书馆、文化馆举办“书香洛阳·中国年”、“寻味非遗”中国年、“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活美术创作展等一系列丰富多彩、各具特色的文化活动，让广大市民尽享丰盛的“文化大餐”；洛阳博物馆、隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆等举办一系列传统文化体验活动，成为热门打卡点。

　　暖心举措服务游客。为满足春节假期游客参观需求，洛阳博物馆、隋唐大运河文化博物馆、洛阳民俗博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆等场馆开展了延时闭馆、增加志愿讲解服务频次等服务，最大限度地满足游客的游览服务需求。市文旅部门组织酒店、旅行社等增加汉服租借、接送游客等服务，保障游客舒心畅玩。

　　惠民政策引客效应明显。春节假期，老君山、隋唐洛阳城国家遗址公园等景区推出对属龙游客、名字中带“龙”字的游客门票免费政策，吸引不少游客来洛游玩。同时，全市各县区也推出形式多样的文旅惠民政策，拉动假日文旅消费持续增长。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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