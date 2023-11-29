春节“不打烊”，洛阳重点项目建设忙

塔吊转动，焊花飞舞，工人忙碌。17日，在位于洛阳市西工区的洛阳城市阳台项目建设现场，施工人员各司其职，全力冲节点、保进度。

塔吊转动，焊花飞舞，工人忙碌。17日，在位于洛阳市西工区的洛阳城市阳台项目建设现场，施工人员各司其职，全力冲节点、保进度。

“春节期间，我们按建设节点开展施工作业，全力推动项目建设提速增效。”该项目建设单位洛阳城鑫建设发展有限公司相关负责人说。

记者从洛阳市重点项目建设服务中心了解到，春节期间，洛阳市多个重点项目不停工、赶工期，全力抢抓施工黄金期，奋力实现一季度“开门红”。

在位于偃师区的新星轻合金材料(洛阳)有限公司，生产车间里工人们忙生产、赶订单，距车间不远处的锂电池用铝合金箔材生产项目施工现场，同样是一片热火朝天的施工景象。

作为国内铝晶粒细化剂生产龙头企业，新星轻合金材料产品涵盖铝晶粒细化剂、铝基中间合金等。随着市场对电池铝箔的需求量增加，企业积极向下游延伸，开建锂电池用铝合金箔材生产项目。

“目前，项目一期铸轧车间基建部分已完工，全力冲刺今年6月全面投产目标。”企业相关负责人说，项目一期建成后，年产能将提升至10万吨，可实现年产值22亿元，将有力助推“洛阳造”电池材料持续占领高端市场，打造洛阳风口产业又一增长点。

高水平建设科技产业社区，是洛阳市委、市政府推动创新引领发展的重大举措。

春节期间，位于高新区的中航光电高端互连科技产业社区项目现场也是一派繁忙。

“春节期间，我们累计完成桩间土开挖和房心回填约2万立方米，基础垫层浇筑、防水施工等近1万平方米，全力推进建设进度，力争按节点完成建设任务。”承建该项目的中建二局二公司相关负责人说。

据介绍，该项目按照三星级绿色建筑标准设计，充分融入了绿色低碳、精益生产等理念，致力于打造高端、智能、绿色的产业社区。项目建成后，将有效提升洛阳光电元器件产业链科研实力，为推动洛阳千亿级光电元器件产业集群建设提供强有力支撑。

人勤春早，实干争先。洛阳市重点项目建设服务中心相关负责人表示，将秉持“开局就是决战、起步就是冲刺”的信念，强化项目全生命周期保障，全速推进项目快建设、快投产、快达效，全力以赴抢开局、奋力实现“开门红”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 倪士刚 文/图）