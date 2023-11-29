繁华城里觅年味丨第六站：相逢神都洛阳，领略盛世大唐千年华彩

一座洛阳城，半部华夏史。本期，相逢神都洛阳，梦回盛世大唐，我们一起见证穿越千年的璀璨文明。 编者按：大街小巷，流动文化血脉；市井阡陌，升腾人间烟火。2024年春节，大河网联动全省18地文明系统网络矩阵共同推出《繁华城里觅年味》栏目，带网友探访各地特别的路，串起儿时记忆中的年味，看传统文化与新潮流碰撞出怎样的“火花”。 一座洛阳城，半部华夏史。本期，相逢神都洛阳，梦回盛世大唐，我们一起见证穿越千年的璀璨文明。 大河网讯 今年春节，洛阳开启人从众模式，处处爆红。数据显示，大年初一，洛阳各景点门票订单同比增长35倍；春节前六天，860多万人次的游客涌入洛阳。近日，多个景区、博物馆发布预约已满通知，并延长开放时间，火爆程度可见一斑。 在隋唐洛阳城天街感受穿汉服的魅力；在龙门石窟用钟声“敲醒”新年；在关林景区文创庙会祈福；在应天门景区开启“宫里过年”满满的“仪式感”……重现隋唐时期春节盛况，游客们在国风古韵中，沉浸式体验神都洛阳别样年味儿。 2月12日晚，隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场人头攒动，游客们纷纷拿起手机，记录应天门3D激光投影秀现场盛况。 2月14日，洛阳市老城十字街人流如织，游人们在这里品美食，感受千年古都“夜魅力”。 2月15日，龙门石窟景区人流如织，各地游客前来领略千年石刻造像艺术的独特魅力。 连日来，隋唐洛阳城天街灯光璀璨，人潮涌动。140米宽的天街是隋唐时期洛阳城的中轴线，新春盛会在这里精彩上演，天街再现千年前繁华景象。(臧小景/文案 张谷臻/海报 洛阳市文明办供图)①