一毽越千年！洛阳80余名毽球达人穿汉服踢花毽

这个春节假期，众多“公主王子”身穿汉服前往洛阳知名景点打卡，持续点燃洛阳汉服热潮。16日，一场穿汉服踢花毽，传统文体展演活动在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场举行，引发众多游人驻足观赏。
这个春节假期，众多“公主王子”身穿汉服前往洛阳知名景点打卡，持续点燃洛阳汉服热潮。16日，一场穿汉服踢花毽，传统文体展演活动在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场举行，引发众多游人驻足观赏。
这个春节假期，众多“公主王子”身穿汉服前往洛阳知名景点打卡，持续点燃洛阳汉服热潮。16日，一场穿汉服踢花毽，传统文体展演活动在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场举行，引发众多游人驻足观赏。
作为2024年洛阳市全民健身大拜年优秀项目展演活动之一，此次活动由洛阳市体育总会主办，洛阳市毽球协会承办，主题为“一毽穿越，梦回盛唐，牡丹花毽，不毽不散。”来自全市80余名毽球达人，身着鲜艳的汉服，随着灵动的花毽，旋转跳跃，仿佛在广场上翩翩起舞。
（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 张爱敏）
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