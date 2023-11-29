点赞！洛阳这些志愿者免费创作书画作品送游客

“我要一幅龙马精神！”“我再要一幅牡丹画！”16日上午，洛阳市老城区洛邑古城景区门口的一个书画志愿服务点前人气颇旺，不少市民游客围在桌子旁，欣赏书画老师们创作作品。

“我要一幅龙马精神！”“我再要一幅牡丹画！”16日上午，洛阳市老城区洛邑古城景区门口的一个书画志愿服务点前人气颇旺，不少市民游客围在桌子旁，欣赏书画老师们创作作品。

这是老城区道北路街道办事处设立的书画志愿服务点，通过免费书写和赠送书画的方式，向广大市民游客送上新年祝福。当日上午，该志愿服务点共免费赠送书画作品100余幅，受到大家的欢迎。“洛阳人太热情了，服务也很周到，点赞！”一位来自周口的女士领到一幅书法作品后，高兴地说。

记者了解到，春节期间，老城区道北路街道办事处每天都安排志愿者在洛邑古城景区，提供景点讲解、咨询解答、客流疏导、安全提示、文明引导和赠送书画作品等多项贴心服务，让广大游客市民度过快乐祥和的假期时光。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 刘新合 文/图)