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两次登顶！洛阳地铁春节迎来客流高峰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.16 16:34

　　这个春节假期，洛阳地铁客运强度连续五日稳居全国前三，先后两次登顶！这是16日记者从洛阳市轨道交通集团获得的消息。

　　2月9日至15日(除夕至正月初六)，洛阳市轨道交通线网总客运量249.24万人次，日均客运量35.61万人次，同比增加80.39%，换乘客运量60.66万人次，日均换乘量8.67万人次，同比增加82.02%，最大单日客运量达46.32万人次。

　　在此期间，洛阳地铁客运强度连续五日稳居全国前三，先后于2月10日(正月初一、0.94万人次/公里)、2月13日(正月初四、1.09万人次/公里)两次登顶。

　　据了解，这个春节假期，洛阳地铁提前预判、抢先布局，从行车组织、客运组织、设备设施保障、安全保障等多方面制定运营组织方案，适时调整线网运能，通过灵活加开备用车、增加上线列车数量、多停、早发等措施缓解客流压力。线网各站积极做好客运服务及大客流应对准备工作，密切关注各类媒体官方公众号，实时掌握各类文化旅游活动信息，根据线路沿线各类节日(商业)活动情况做好预想，提前做好大客流支援人员安排及物资准备。

　　洛阳市轨道交通集团运营分公司相关负责人表示，将秉承以礼相待，乘人之美的服务理念，持续优化行车组织，提升线网运能，采取各项保障措施，为回洛老乡和来洛游客保驾护航。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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