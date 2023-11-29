截至大年初六，洛阳公路客运发送旅客17万余人次

2月16日，记者从洛阳交运集团获悉，从大年初一(2月10日)至大年初六(2月15日)，洛阳公路客运共计发出9153班次客车。其中，洛阳汽车站及龙门客运中心合计发车2016班次，各县汽车站合计发车7137班。
2月16日，记者从洛阳交运集团获悉，从大年初一(2月10日)至大年初六(2月15日)，洛阳公路客运共计发出9153班次客车。其中，洛阳汽车站及龙门客运中心合计发车2016班次，各县汽车站合计发车7137班。
2月16日，记者从洛阳交运集团获悉，从大年初一(2月10日)至大年初六(2月15日)，洛阳公路客运共计发出9153班次客车。其中，洛阳汽车站及龙门客运中心合计发车2016班次，各县汽车站合计发车7137班。
大年初一至大年初六，全市公路客运发送旅客17.03万人次，与去年同期相比上升82%。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 孟祥玲 文/图）
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