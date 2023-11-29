洛阳志愿者化身财神送福派礼 吸引游客打卡

“洛阳的志愿者太有心了，希望2024年一切顺利，福气满满。”15日下午，在洛阳市老城区洛邑古城游客服务中心门口，一名来自山东青岛的游客与财神扮相的志愿者合影时开心地说。

“洛阳的志愿者太有心了，希望2024年一切顺利，福气满满。”15日下午，在洛阳市老城区洛邑古城游客服务中心门口，一名来自山东青岛的游客与财神扮相的志愿者合影时开心地说。

当日是农历正月初五，民间有“迎财神”的习俗。为了配合喜庆的气氛，洛邑古城学雷锋志愿服务站的两名志愿者特意换上了财神服装，在为游客提供免费茶水、规划旅游路线、传播老城文化等服务的同时，开展财神赐福、财神指路、财神送财、财神送宝等特色活动，让游客沉浸式体验传统文化。

记者了解到，这两名志愿者均来自老城区工青妇联合党支部。春节期间，他们每天都会来到学雷锋志愿服务站，为游客提供各类服务，用实际行动传播文明新风。

“有朋自远方来，自当以礼相待。春节期间，我们会用最热情的态度、最好的姿态、最佳的服务，让游客宾至如归，让城市更有温度。”志愿者姜可可说。

据了解，春节期间，老城区积极动员辖区党员干部群众组成志愿服务队伍，在各大景区周边设置各类志愿服务站(岗)20余个，应急处置和保障服务小分队50余支，为给游客营造舒心安全的旅游环境提供保障。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 石智卫 文/图）