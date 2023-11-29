洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

游客物品丢失 洛阳警方热情服务受称赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.13 18:32

　　春节期间，洛阳市龙门石窟景区异常火爆，到此游玩的游客难免遇到意外情况，洛龙公安分局为游客提供热情服务，受到大家点赞。

　　洛龙公安分局龙门石窟街道派出所接到一起群众报警，称其单反相机落在一辆网约车上，请求民警帮忙寻找。执勤民警赶到现场得知，报警人是来自河北的游客。游客观赏完龙门石窟后打车离开，下车时不慎将单反相机落在车上。民警根据游客提供的打车信息，经调取周边监控，很快通过车牌号联系到网约车司机，最终帮游客顺利找回相机。

　　为更好地服务群众，洛龙公安分局各户籍窗口春节期间不休息，为来洛游客和辖区群众提供便民服务。11日上午，龙门石窟街道派出所户籍室民警接到一名游客求助，对方称自己的身份证丢失。民警了解完情况，快速为游客办理了居民身份证挂失业务，然后为其开具临时身份证明，游客对民警的热心服务表示感谢。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
        “大夫，我又感冒了，稍一着凉就感冒，太难受了。这到底是咋回事儿？”近日，49岁的张女士到市东方人民医院(...
  • ·寒假防近视，少吃糖多运动
  • ·@所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
  • ·事多肝火旺 按摩来舒缓
    		•
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
        新安县石井镇寺坡山村是一座隐于群山中的村落，北与龙潭大峡谷紧邻，南与青要山相连，西距黛眉山景区不远，...
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    		•  
    新闻排行
  • 2024河南春晚开播 其中的“洛阳元素”...
  • 春节期间，洛阳80家公共机构内部停车...
  • “爱在洛城”免费接送游客暖心行动倡议书
  • 江凌督导检查安全生产、春运保障工作
  • 洛阳商超卖场折扣多 春节期间“不打烊”
  • 春运变了【组图】
  • 洛阳市政协党组（扩大）会议召开
  • 阵风7到8级！洛阳市气象台发布大风蓝...
  • 春节期间洛阳市天气晴好 气温明显回升
  • 健身社交两相宜！洛阳新添一座体育综合体
    		•
    百姓呼声
    卖房一年内置换新房退个税政策是否落实
    洛阳市经济适用住房申购程序将研究并完善
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    十二属相花灯闪亮登场

    回家过年

    烟花绚烂

    勇成摄影 老城贴春联
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605