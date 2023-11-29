游客物品丢失 洛阳警方热情服务受称赞

春节期间，洛阳市龙门石窟景区异常火爆，到此游玩的游客难免遇到意外情况，洛龙公安分局为游客提供热情服务，受到大家点赞。

春节期间，洛阳市龙门石窟景区异常火爆，到此游玩的游客难免遇到意外情况，洛龙公安分局为游客提供热情服务，受到大家点赞。

洛龙公安分局龙门石窟街道派出所接到一起群众报警，称其单反相机落在一辆网约车上，请求民警帮忙寻找。执勤民警赶到现场得知，报警人是来自河北的游客。游客观赏完龙门石窟后打车离开，下车时不慎将单反相机落在车上。民警根据游客提供的打车信息，经调取周边监控，很快通过车牌号联系到网约车司机，最终帮游客顺利找回相机。

为更好地服务群众，洛龙公安分局各户籍窗口春节期间不休息，为来洛游客和辖区群众提供便民服务。11日上午，龙门石窟街道派出所户籍室民警接到一名游客求助，对方称自己的身份证丢失。民警了解完情况，快速为游客办理了居民身份证挂失业务，然后为其开具临时身份证明，游客对民警的热心服务表示感谢。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚）