焰火璀璨夜，洛阳城管部门全力护航

2月10日晚，2024“穿越盛唐洛阳年·杜康之夜”新春焰火晚会举行，为确保活动现场及周边安全有序，洛阳市城市管理局提前部署，安排执法、环卫、园林绿化等多部门力量全面护航。

2月10日晚，2024“穿越盛唐洛阳年·杜康之夜”新春焰火晚会举行，为确保活动现场及周边安全有序，洛阳市城市管理局提前部署，安排执法、环卫、园林绿化等多部门力量全面护航。

为确保焰火晚会现场及周边市容秩序整洁有序，洛阳市城市管理执法支队出动执法队员780人次、执法车辆210余台次；坚持问题导向，着力破解12个疑难问题、强化攻关7个薄弱环节，并对14处停车设施4000多个停车泊位进行协调安排；在焰火晚会周边设置固定执勤点22处、流动执勤组18个、机动支援组8个，以最快速度、最高标准做好人员分流、停车疏导、执法巡查、应急处突等各项保障工作。

为保障晚会现场核心区周边范围环境安全，避免人员受伤和财产损失，10日下午，洛阳市园林绿化中心组织30余人对绿植、毛草屋顶、草坪等进行打湿工作，派出洒水车6辆分布在园区各个高风险地区，协调消防车1辆消防人员值守。其中，从政坊全体员工共计90余人参与晚间值守。

焰火晚会结束，人潮散去后，洛阳市环境卫生服务中心立即组织环卫工人700余人开展清扫作业，连夜对道路及绿化带内的废弃物进行清扫、收集、归堆，垃圾压缩车、洗扫车等各种车辆及时作业，加强对活动场地周边路段的清扫保洁，并对共享单车进行清理，迅速恢复干净有序的市容环境。

此外，为有效应对晚会期间游客陡增带来的如厕压力，洛阳环卫部门还机动调配了4座移动公厕，解决现场游客如厕难题。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 文/图)