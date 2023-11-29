2024“穿越盛唐洛阳年·杜康之夜”新春焰火晚会今晚上演

今晚8时，2024“穿越盛唐洛阳年·杜康之夜”新春焰火晚会将在隋唐洛阳城洛南里坊区宁人坊上演，为市民和游客带来一场精彩的视觉盛宴。

今晚8时，2024“穿越盛唐洛阳年·杜康之夜”新春焰火晚会将在隋唐洛阳城洛南里坊区宁人坊上演，为市民和游客带来一场精彩的视觉盛宴。

本次焰火晚会由洛阳文化旅游投资集团有限公司主办，洛阳杜康控股有限公司赞助，以“迎新春·龙腾盛世”为主题，分为“龙腾盛世·花开洛阳”“千年古都·风起洛阳”“人间惊鸿·大美洛阳”“启航新程·锦绣洛阳”四个篇章进行展示，打造横向、纵向各500米，多层次、多角度的超大视野烟花矩阵。

焰火晚会现场还将新增3D立柱特技烟花，以天为幕，绘出一幅特有的情景艺术画面。同时，现场还将上演精彩的无人机表演，2024架无人机在夜空“舞动变幻”，打造一场科技+文化、声光电交融的视觉盛宴。

位于焰火晚会举办地宁人坊东侧的天街，在隋唐时期就是一个“网红打卡地”，这里不仅街阔景美，也是特定时日里大规模庆祝活动的固定场所。今年春节期间，“天街奇幻夜·神都洛阳年”主题活动在天街举行，开启“洛阳年十礼”神都新春盛会、“神都万来朝”沉浸互动巡演、“神都奇幻夜”灯火夜游狂欢、“洛阳尚食局”丝路万国及洛阳美食体验展等四大主题活动，结合民乐、摇滚、电音等百变曲风，打造千人“洛阳年、蹦唐迪”的活动盛况，以当代年轻人喜闻乐见的方式，再现千年前天街御道的繁华景象，让市民和游客沉浸式感受“穿越盛唐洛阳年”。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 刘青）