护航春节期间食品安全！洛阳开展旅游景区餐饮食品安全专项检查

明天就是大年初一了，各项娱乐消费活动也即将迎来高潮。9日，在洛阳市洛龙区宜人坊附近，洛阳市市场监管局的执法人员正在对各个餐饮单位进行全面检查。

明天就是大年初一了，各项娱乐消费活动也即将迎来高潮。9日，在洛阳市洛龙区宜人坊附近，洛阳市市场监管局的执法人员正在对各个餐饮单位进行全面检查。

春节期间，“天街宜人坊新春游园会”将在宜人坊东方博物馆之都研学营地开展，带领游客沉浸式感受独特的隋唐市井生活。为了把好美食“入口关”，执法人员重点检查了餐饮单位采购索证索票落实情况，食品加工过程和食品原料、半成品和成品贮存情况，以及餐饮具清洗消毒和食品留样情况，督促相关责任单位把好食品安全关。

记者从洛阳市市场监管局了解到，此前，该局已先后印发《关于加强春节期间餐饮食品安全监管工作的通知》《全市2024年春节期间餐饮服务食品安全监管工作方案》，召开专题会议，要求全市各级市场监管部门围绕文旅活动场所、节日聚集活动场所、庙会、商圈等重点区域，采取暗访检查、飞行检查、行政约谈等方式强监管、排隐患、保安全，保证让市民游客吃得安心、吃得放心。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，为洛阳文旅市场提供服务保障，市场监管护航食品安全不停歇。洛阳各级市场监管部门将持续开展旅游景区餐饮食品安全专项检查，加大对春节期间文旅活动周边特色酒店、夜市排挡、美食街等重点区域的监督检查力度，重点检查餐饮服务单位资质、原材料采购储存、加工制作、清洗消毒、留样管理等关键环节，以及从业人员健康体检及培训、环境卫生、餐厨废弃物管理等关键事项，排查风险隐患，确保广大游客饮食安全。广大游客市民如果发现有食品安全方面的问题，可随时拨打24小时热线12315投诉举报。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 宋佳 文/图)