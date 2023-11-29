洛阳商超卖场折扣多 春节期间“不打烊”

记者8日从洛阳市商务局获悉，春节期间，全市多家大型商超将延长营业时间，泉舜购物中心、正大广场、涧西万达广场、中州万达广场、王府井百货及王府井购物中心等将自然闭店，为游客、市民提供便利的购物环境。

记者8日从洛阳市商务局获悉，春节期间，全市多家大型商超将延长营业时间，泉舜购物中心、正大广场、涧西万达广场、中州万达广场、王府井百货及王府井购物中心等将自然闭店，为游客、市民提供便利的购物环境。

“超市准备了2万多个种类的商品，包含生鲜、百货、粮油副食品、休闲零食，货品足、种类多。”涧西区某超市促销人员说，春节前后，超市启动年货节，洗护用品、粮油、零食大礼包、生鲜和其他商品均有不同的折扣优惠。

洛报融媒记者在王府井购物中心、涧西万达广场等商场看到，各种促销活动的宣传牌均摆在各家商场的醒目位置。商场内人来人往，处处是热闹的景象。春节期间，洛阳各商场均有各类满减、打折等促销活动。

此外，一些商场还将推出特色活动吸引消费者。“跃龙门迎新春”“唱新春合家欢”活动、“龙里龙气过大年” “新春主题舞台剧”“新春主题音乐会”“新春儿童话剧”等系列活动，将营造别样“年味”。

“节日期间，商务部门将确保春节期间市场供应充足、价格稳定、秩序良好。”洛阳市商务局相关负责人表示，将持续组织各大市场主体开展春节促销活动，烘托节日氛围，活跃消费市场，满足市民和游客消费需求。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 梁小雨 文/图）