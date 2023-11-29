赏灯、滑雪、逛庙会，春节来宜阳这么“耍”

8日，记者获悉：今年春节、元宵节期间，宜阳县将推出多项“春满宜阳”系列文化活动，丰富群众春节假期生活。

8日，记者获悉：今年春节、元宵节期间，宜阳县将推出多项“春满宜阳”系列文化活动，丰富群众春节假期生活。

目前，宜阳县锦屏镇杏花村“花锦云章 奇豫山海”迎春灯会已惊艳亮相。除了赏灯，您还可以逛新春特色市集、看大型戏曲展演。此外，还有洛神文化展示、隋唐文化演出、舞龙舞狮表演、打铁花等精彩活动等您前来。

除了乡村游，宜阳县各文旅景区也已经张灯结彩，换上“新装”。洛水昌谷新春游园会“龙”重登场，您可以携上三五好友，在4万平方冰雪乐园里骑骑雪地摩托、儿童机甲战车，看看冰雪下的精灵小镇；七彩童话动物王国准备有射箭、投壶等国潮游戏；“奇妙花果山龙马齐天乐”邀请感受冬日山水美景......各式各样的新春游园、文化庙会活动争相亮相，诚邀广大游客驻足游玩、打卡留念，体验不一样的喜庆中国年。

如今，过年期间健身运动已经成为很多人的新选择。今年，宜阳县推出“舞动宜阳”体育舞蹈展演、“新春大拜年”太极拳展示、“龙鞭声声”鞭陀新年演出、健身气功等15项全民健身运动活动。同时，县体育事业发展中心免费发放体育馆二楼运动券300张，供广大群众运动健身。

此外，还有一年一度的元宵节传统文艺巡街表演。正月十五、正月十六，宜阳县还将开展“文化长龙”沿街展演，苏羊竹马、锣鼓、秧歌、高跷等传统文艺节目展演以及社火表演等将为您带来浓浓的年味。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 麦怡琳 田义伟 文/图)