洛阳一刻钟便民生活圈里年味儿满满

“新年照相馆”“社区网红剪纸”“共享家之味”……随着春节的脚步越来越近，我市多个一刻钟便民生活圈年味儿渐浓。

“新年照相馆”“社区网红剪纸”“共享家之味”……随着春节的脚步越来越近，我市多个一刻钟便民生活圈年味儿渐浓。

“这副春联我们都很喜欢，再多写几副吧！”“别急别急，小吃马上就出锅啦！”……6日，在西工区唐宫路街道洛玻社区的一刻钟便民生活圈内，社区志愿者、书法爱好者等打造了一场以“寻年味拾年俗”为主题的文化盛宴，洛玻社区党群服务中心内，居民们齐聚一堂，欢喜迎接新春的到来。

在活动现场，书法爱好者书写的一副副承载着浓浓祝福的春联，成为居民们的“抢手货”。“非常高兴春联得到大家的喜爱，希望送出祝福的同时，也能让大家感受到传统年味儿的魅力。”书法爱好者吴天广说。

在“妈妈的味道”活动区内，美食爱好者正忙着制作藕合、肉丸子、炸豆腐，居民纷纷表示，吃出了“家的味道”；在“小修小补”区域里，缝纫、磨剪子菜刀、理发服务等也让大家感受到生活的便捷。

这边年味儿浓浓，那边青春感满满。在西工区洛北街道香榭里·阳光社区的一刻钟便民生活圈，一群有创意、有爱好的年轻人们聚在一起，让社区里的迎新春活动充满文艺感、青春感。

“在社区现场剪窗花，跟在视频里与大家见面太不一样了，还挺紧张的，但是很温暖。”在抖音、小红书上经常分享剪纸短视频的网红达人李悦说。拿着李悦创作的“龙行龘龘”，居民王丽敏笑着说：“跟传统剪纸不同，年轻人创作的窗花很洋气。”

来自北京电影学院数字媒体艺术专业的大学生赵佳音，正好用上了自己的专业技能，搭起一个“新年照相馆”，为居民拍起了“年味儿照”。“能在这里为大家服务很开心，也在这里看到很暖心的烟火气。”她说。

近年，随着洛阳加快建设青年友好型城市，洛阳一刻钟便民生活圈也引导和吸引了大批青年能人、青年社团，通过青年议事、青年微治理项目、青年社群活动等参与其中。

“春节将至，生活圈‘年味活动’不仅烘托了过年氛围，还让居民尽享家门口的便利。”市商务局相关负责人说，下一步，将结合全市邻里中心建设及城市提质、体育公园、河洛书苑等工程，以社区为试点单元，构建便民生活圈、打造便民服务链。力争到今年年底，全市完成4个社区的试点建设任务；2025年，实现一刻钟便民生活圈在城市区社区全覆盖。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 楚瑾姬）