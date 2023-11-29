洛阳警方公布春节期间户籍窗口服务时间

昨日，记者从市公安局获悉，我市警方推出春节期间户籍窗口便民措施，开门办公为市民提供办证服务。

昨日，记者从市公安局获悉，我市警方推出春节期间户籍窗口便民措施，开门办公为市民提供办证服务。 昨日，记者从市公安局获悉，我市警方推出春节期间户籍窗口便民措施，开门办公为市民提供办证服务。 其间，对于有急用证、急办业务需求的群众，我市警方将特事特办、急事急办，最大程度释放公安温度，便利群众。 具体安排如下： 2月10日至12日(初一至初三)上午9时至11时，城市区除设在政府政务服务大厅的户籍窗口以外，其他户籍窗口正常对外办公，统一接待群众。 2月13日至17日(初四至初八)，城市区户籍窗口提供预约办理服务。有需求的群众可提前电话预约，户籍窗口按约定时间为群众提供服务。 各县乡镇派出所户籍窗口为群众提供预约服务，并将根据辖区情况自行安排户籍窗口开门办公时间，在本乡镇范围内宣传，为群众服务。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 席林燕南 陈晓)