又一轮“龙展”来袭，咱们“寻龙”去！

近日，“祥龙贺岁——百人剪百龙”2024年新春百龙展、“龙行中华——甲辰龙年生肖文物大联展”在洛阳民俗博物馆同时开幕。

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近日，“祥龙贺岁——百人剪百龙”2024年新春百龙展、“龙行中华——甲辰龙年生肖文物大联展”在洛阳民俗博物馆同时开幕。两大展览相遇，数百条“龙”汇聚，为大家送上新春的祝福。这两个展览都将持续至5月5日，进入博物馆无须预约，持个人有效身份证件即可入馆免费参观。

龙凤呈祥、龙腾虎跃、龙马精神……走进“祥龙贺岁——百人剪百龙”2024年新春百龙展的展厅，由28个省(市、自治区)剪纸达人创作的100幅剪纸作品风格多样、独具匠心，让人眼花缭乱。这些作品的创作者既有国家级非物质文化遗产传承人，也有年仅8岁的剪纸艺术爱好者。

剪纸作品《花间游龙》

现场，一幅名为《花间游龙》的作品吸引了不少人的注意。讲解员介绍，它的创作者沈扬是一名外卖小哥，作品以传统的“穿花龙”纹样为主，辅以花卉组成的吉祥纹样，借助彩绘剪纸的技法令整组图案色彩斑斓、鲜艳夺目。“穿花龙”纹样始于五代时期，当时，在瓷器上出现了龙与折枝花相结合的图案，后来在织物和玉器上也有使用，到明清时期更加流行。原本威武霸气的龙搭配鲜花之后，增添了些许温柔与俏皮，将独属于中国人的浪漫表现得淋漓尽致。

龙形建筑构件

创作者在《花间游龙》中共设计了10种花，分别是牡丹、荷花、菊花、梅花、绣球、石榴、百合、山茶、桂花、兰花，寓意“十全十美”。其中，象征四季的花卉与对应的吉祥动物组成了“凤穿牡丹”“连年有余”“福寿双全”“喜上眉梢”四组吉祥纹样，以此祈愿中华儿女团结一心、幸福圆满，祝愿祖国繁荣昌盛、国泰民安。

在“龙行中华——甲辰龙年生肖文物大联展”展厅，数百件以龙为主题的文物，以图片、实物形式展出，通过“来龙去脉——龙形象的诞生与演变”“龙腾四海——历史文化中的龙”“龙的传人——民俗文化中的龙”三个单元带领大家了解龙文化悠久的发展历程。

剪纸作品《龙年安康 年年有余》

龙是什么？步入展厅，大家一眼就能找到答案。在这里，一条漫画版的“中国龙”详细介绍了自己的每个组成部分：鹿角代表社稷和长寿，马头象征勤劳与智慧，牛耳寓意名列魁首，鹰爪表示对勇武的赞美，鱼鳞、蛇身婉转灵活则象征着生生不息、繁荣昌盛。

作为传说中的神兽，龙可上天入水、兴云降雨，被赋予神秘、刚健、智慧、尊贵的特征，成为大家心中吉祥的化身。从玉器、礼器、兵器到生活用具、服饰、建筑、绘画，在展览中，观众可以看到各种包含龙形象的文物。现场讲解员介绍，人们通过在器物上雕刻或绘制龙形、在建筑上装饰龙的形象等，表达期盼得到上天庇佑的愿望。

在展览现场，洛阳民俗博物馆特别展出了数十件以龙为题材的馆藏文物，其中，有绣龙凤刺绣的腰包、钱包、幄(wò)头(老年女性额头的饰品)、马面裙，还有清代雕刻浮雕龙纹的“状元及第”牌匾、龙纹饰描金储物箱等。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至 通讯员 席晓丹/文 记者 智慧 李卫超/图）