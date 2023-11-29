8个体育公园春节期间有免费活动

记者日前从市体育总会获悉，龙年春节期间，洛阳将开展“新春体育进社区，全民健身迎新年”系列活动，在8个体育公园开设健身课程，由社会体育指导员免费授课，指导市民科学锻炼。

记者日前从市体育总会获悉，龙年春节期间，洛阳将开展“新春体育进社区，全民健身迎新年”系列活动，在8个体育公园开设健身课程，由社会体育指导员免费授课，指导市民科学锻炼。 记者日前从市体育总会获悉，龙年春节期间，洛阳将开展“新春体育进社区，全民健身迎新年”系列活动，在8个体育公园开设健身课程，由社会体育指导员免费授课，指导市民科学锻炼。 本次活动由市体育局、市体育总会主办，市社会体育指导员协会承办，主要包括健身气功、太极拳、篮球、乒乓球等运动项目。具体授课时间及地点安排如下—— ●瀍河区 地点：恒东社区体育公园 时间：20日至22日，9:00至11:00 授课内容：健身气功 授课教师：马巧凤、王爱武、段学寨 ●洛龙区 地点：厚德园体育公园 时间：19日至21日，9:30至10:30 授课内容：健身气功 授课教师：郭毅华、张秋光、宗金玲 地点：政康苑体育公园 时间：19日至21日，9:30至10:30 授课内容：太极拳 授课教师：赵琦、武秋月、苏丽华 ●伊滨区 地点：永泰嘉苑社区体育公园 时间：12日至14日，9：30至11:00 授课内容：乒乓球 授课教师：王伟、赵瑞敏、陈玉霞、李景燕、朱建杰 ●老城区 地点：魏紫路社区体育公园 时间：16日至18日，9:30至11:30 授课内容：健身气功 授课教师：时明礼、吴蕊平、高慧芝 ●西工区 地点：唐宫社区体育公园 时间：21日至23日，9:00至11:00 授课内容：健身气功 授课教师：刘锦平、连凤仙、张焕敏 ●涧西区 地点：兴隆寨社区体育公园 时间：15日至17日，9:00至10:30 授课内容：乒乓球 授课教师：王伟、刘燕、王艺岚、董声、赵瑞敏 地点：动能魔王健身公园 时间：17日至19日，14:00至16:00 授课内容：篮球 授课教师：曹文彬、崔清华、马林波（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 李萌亮）