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8个体育公园春节期间有免费活动

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.08 08:26

　　记者日前从市体育总会获悉，龙年春节期间，洛阳将开展“新春体育进社区，全民健身迎新年”系列活动，在8个体育公园开设健身课程，由社会体育指导员免费授课，指导市民科学锻炼。

　　本次活动由市体育局、市体育总会主办，市社会体育指导员协会承办，主要包括健身气功、太极拳、篮球、乒乓球等运动项目。具体授课时间及地点安排如下——

　　●瀍河区

　　地点：恒东社区体育公园

　　时间：20日至22日，9:00至11:00

　　授课内容：健身气功

　　授课教师：马巧凤、王爱武、段学寨

　　●洛龙区

　　地点：厚德园体育公园

　　时间：19日至21日，9:30至10:30

　　授课内容：健身气功

　　授课教师：郭毅华、张秋光、宗金玲

　　地点：政康苑体育公园

　　时间：19日至21日，9:30至10:30

　　授课内容：太极拳

　　授课教师：赵琦、武秋月、苏丽华

　　●伊滨区

　　地点：永泰嘉苑社区体育公园

　　时间：12日至14日，9：30至11:00

　　授课内容：乒乓球

　　授课教师：王伟、赵瑞敏、陈玉霞、李景燕、朱建杰

　　●老城区

　　地点：魏紫路社区体育公园

　　时间：16日至18日，9:30至11:30

　　授课内容：健身气功

　　授课教师：时明礼、吴蕊平、高慧芝

　　●西工区

　　地点：唐宫社区体育公园

　　时间：21日至23日，9:00至11:00

　　授课内容：健身气功

　　授课教师：刘锦平、连凤仙、张焕敏

　　●涧西区

　　地点：兴隆寨社区体育公园

　　时间：15日至17日，9:00至10:30

　　授课内容：乒乓球

　　授课教师：王伟、刘燕、王艺岚、董声、赵瑞敏

　　地点：动能魔王健身公园

　　时间：17日至19日，14:00至16:00

　　授课内容：篮球

　　授课教师：曹文彬、崔清华、马林波（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 李萌亮）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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