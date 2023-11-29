洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

网上年货节让“洛阳味道”云端飘香

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.08 08:26

　　记者昨日从市商务局获悉，作为“穿越盛唐洛阳年”2024迎春消费季活动之一，“欢腾购物”洛阳网上年货节如火如荼开展，活动将持续至2月底。

　　根据国家商务部及省商务厅关于开展全国网上年货节部署，日前，我市结合春节的消费特点、消费偏好等，组织各县区、购时惠、嗨团等电商平台联动开展“欢腾购物”洛阳网上年货节，让洛阳产品热销全国。

　　作为全国网上年货节的活动平台，购时惠商城开展“迎春焕新，年货盛典”“龙年福包免费送”“家宴好礼送到家”“缤纷好礼一分购”等系列活动，为广大市民提供足不出户，好年货送到家的优质惠民服务；嵩县举办的“福暖嵩州消费惠民”电商年货节采取线上线下结合方式，组织全县16个乡镇21家农副产品企业携260余款特产亮相；栾川县组织的“奇境有礼·嗨购鸾州”年货大集活动，采取“电商直播+产销对接+年货促销”模式，并在线下设置栾川农特产品展示销售区，向全网消费者推荐栾川特色产品60余种；老城区通过抖音、微信公众号等方式推出“缤纷公主王子宴”“惊鸿公主王子套餐”等创意套餐，采用电商直播等形式展示名优产品、特色美食、汉服文创等，营造新春消费氛围……

　　市商务局相关负责人表示，下一步将继续以网上年货节活动为牵引，以“消费促进年”为主线，大力培育直播电商、即时电商等新模式新业态，推动电商行业高质量发展，为经济增长注入新动力。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 刘朋辉）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
        “大夫，我又感冒了，稍一着凉就感冒，太难受了。这到底是咋回事儿？”近日，49岁的张女士到市东方人民医院(...
  • ·寒假防近视，少吃糖多运动
  • ·@所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
  • ·事多肝火旺 按摩来舒缓
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 温暖过大年！洛阳市气象局发布春节天...
  • 64场招聘会送岗3万余个 洛阳就业援助...
  • 最新！春节期间洛阳客车运行情况
  • 事关烟花爆竹燃放！洛阳这些区域禁放
  • 助力现代物流强市建设！洛阳新增3家A...
  • 10个方面！2024年洛阳市重点民生实事确定
  • 时间、地点公布！春节后洛阳将举办4场...
  • 张灯结彩 喜迎佳节【组图】
  • 独属于洛阳的浪漫！牡丹“超前”绽放...
  • 1月工业总产值同比增长18.38%！洛阳石...
    		•
    百姓呼声
    卖房一年内置换新房退个税政策是否落实
    洛阳市经济适用住房申购程序将研究并完善
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    风雪中的隋唐城

    村镇掠影

    山东姑娘汉服逛洛阳

    少儿美术新春展
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605