网上年货节让“洛阳味道”云端飘香

记者昨日从市商务局获悉，作为“穿越盛唐洛阳年”2024迎春消费季活动之一，“欢腾购物”洛阳网上年货节如火如荼开展，活动将持续至2月底。

记者昨日从市商务局获悉，作为“穿越盛唐洛阳年”2024迎春消费季活动之一，“欢腾购物”洛阳网上年货节如火如荼开展，活动将持续至2月底。

根据国家商务部及省商务厅关于开展全国网上年货节部署，日前，我市结合春节的消费特点、消费偏好等，组织各县区、购时惠、嗨团等电商平台联动开展“欢腾购物”洛阳网上年货节，让洛阳产品热销全国。

作为全国网上年货节的活动平台，购时惠商城开展“迎春焕新，年货盛典”“龙年福包免费送”“家宴好礼送到家”“缤纷好礼一分购”等系列活动，为广大市民提供足不出户，好年货送到家的优质惠民服务；嵩县举办的“福暖嵩州消费惠民”电商年货节采取线上线下结合方式，组织全县16个乡镇21家农副产品企业携260余款特产亮相；栾川县组织的“奇境有礼·嗨购鸾州”年货大集活动，采取“电商直播+产销对接+年货促销”模式，并在线下设置栾川农特产品展示销售区，向全网消费者推荐栾川特色产品60余种；老城区通过抖音、微信公众号等方式推出“缤纷公主王子宴”“惊鸿公主王子套餐”等创意套餐，采用电商直播等形式展示名优产品、特色美食、汉服文创等，营造新春消费氛围……

市商务局相关负责人表示，下一步将继续以网上年货节活动为牵引，以“消费促进年”为主线，大力培育直播电商、即时电商等新模式新业态，推动电商行业高质量发展，为经济增长注入新动力。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 刘朋辉）