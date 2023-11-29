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春节将至,请接收这份“年味普法”！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.08 09:37

　　为丰富春节期间群众法治文化生活，2月7日起，洛阳市网信办联合洛阳市图书馆开展“e助成长 法治护航”“互联网+普法宣传”活动，为群众送上既有温度又有深度的“法治年货”。

　　春节期间，洛阳市图书馆进馆对象以中小学生等青少年群体为主，馆内日均人流量1500人次左右，将开展猜灯谜等线下群众性文化活动30余场，预计参加活动人数超1000人次。此次“e助成长 法治护航”“互联网+普法宣传”活动，针对中小学生等青少年群体，结合线下文化活动，在春节期间加强对青少年特别是未成年人权益保护工作网络普法宣传，保护青少年健康成长、营造良好法治氛围。

　　活动现场，馆内大屏幕和信息展示屏循环播放河南省“e助成长 法治护航”青少年权益保护网络普法活动获奖作品，引导群众提升法律意识，树立法治观念，加强关于未成年人权益保护、法律法规的网络普法宣传。这些作品以生动有趣的图文、海报、视频、条漫等形式，呼吁全社会聚焦青少年权益的法律保护，营造有利于青少年健康成长的清朗网络环境，帮助青少年增强权益保护意识，为社会关爱保护青少年营造良好法治氛围。

　　“e助成长 法治护航”青少年权益保护网络普法活动获奖作品将在洛阳网《出彩河洛·法治e空间》专题刊发，市民可点击欣赏更多优秀作品。 (潘亮)

　　相关链接：

　　出彩河洛·法治e空间
[ 责任编辑：潘亮 ]
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