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洛阳各景区志愿服务再升级 博物馆免费讲解加场次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.07 08:22

　　春节临近，洛阳文旅市场持续升温。连日来，我市一些景区、文博场馆、旅游行业协会等推出一系列暖心服务举措，用细致、贴心的服务让游客在洛阳安心、舒心旅游。

　　春节期间，龙门石窟将派出近百名志愿者，全力做好游客服务、后勤保障等工作，还进一步规范景区内商铺，要求其做到货真价实、明码标价，倡导实行退换货机制。洛邑古城在景区游客中心设置了雷锋服务站点，为游客提供咨询等服务，并免费提供暖心茶饮。

　　日前，市导游协会制定春节假期洛阳市导游服务价格指南，规范导游服务价格，引导导游进一步提升服务质量。

　　为满足游客参观需求，洛阳多家博物馆增加志愿讲解服务的场次和时间，以贴心服务帮助大家“读懂”博物馆。

　　免费讲解具体时间：洛阳博物馆2月10日至18日(正月初一至初九)每天9：30、10：30、14：00、15：00；二里头夏都遗址博物馆每半小时一场定时免费讲解，每天共10场；隋唐大运河文化博物馆2月10日至18日每天10：00或15：00；洛阳民俗博物馆2月10日至24日(正月初一至十五)每天10：30、15：00；定鼎门遗址博物馆2月10日至15日(正月初一至初六)每天10：30、14：30、15：30；八路军驻洛办事处纪念馆2月10日至15日每天10：00、15：00。

　　此外，我市各博物馆还设置了绿色通道为残疾人、团队游客等提供服务。在洛阳古墓博物馆春节“古墓寻龙记”活动期间，姓名中有“龙”及属龙的游客，持本人有效证件可免费乘坐公交集团“假日2号线”前往洛阳古墓博物馆。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 智慧 李晓楠)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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