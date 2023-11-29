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洛阳交警部门发布春节出行提示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.06 21:19

　　近日，洛阳交警部门发布“两公布一提示”，提醒广大交通参与者合理选择出行时间、出行路线和出行方式，避开高峰时段和拥堵路段，谨慎驾驶，安全出行。

　　正月初八将出现车流峰值

　　自2月9日(大年三十)零时起至2月17日(大年初八)24时止，七座及以下小型客车实行高速免费通行，以车辆驶离出口收费车道时间为准。

　　洛阳交警部门预计，今年春节假期自驾出行占比增大，跨省出行特征突出，车流量增加明显，高速公路、普通国省干线公路、服务区车流量将迅猛增加，洛阳城市区内道路通行、停车将面临较大压力。车流峰值将出现在2月17日(正月初八)，预计当天车流量达到平时的1.75倍左右。

　　此外，春节假期，洛阳城市区货车禁限行规定照常执行。

　　晚间出行高峰持续时间长

　　预计假日期间，“游玩流”主要集中在景点，对中州路、定鼎路、唐宫路、九都路、新伊大街、文博路、聂泰路、古城路、龙门大道、王城大道造成较大压力。隋唐植物园、王城公园有新春灯会，应天门、洛邑古城景区夜间客流量大，晚间出行高峰持续时间长，通过性车流应尽量避开以上路段。

　　商圈周边的九都路、辽宁路、南昌路、丽春路、展览路、厚载门街等路段车流量大，停车资源紧张。

　　栾川、嵩县、孟津、偃师、伊川等县区景区客流量较大，上下站车辆会出现排队现象。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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