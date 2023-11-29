洛阳市图书馆各种特色活动推动全民阅读

记者昨日从市图书馆获悉，该馆2月将开展“洛图会客厅”“百姓舞台”“童悦·故事汇”等特色文化活动，丰富读者体验，推动全民阅读。

记者昨日从市图书馆获悉，该馆2月将开展“洛图会客厅”“百姓舞台”“童悦·故事汇”等特色文化活动，丰富读者体验，推动全民阅读。

“百姓舞台”包括楹联展、书画展等活动，其中，“书香翰墨”楹联展于2月2日至2月25日举办，“书香伴成长”优秀书画作品展将于2月26日至3月15日举办。“洛图会客厅”包括优秀传统文化体验、沉浸式阅读体验等活动，其中，VR阅读元宇宙沉浸体验展于2月1日至2月25日举办，非遗古琴沉浸式体验活动将于2月11日至2月15日举办。“童悦·故事汇”包括儿童绘本阅读、手工制作体验等活动，满足少年儿童读者个性化、多样化的阅读需求。

本月，市图书馆还将走进部分社区，开展迎新春年俗图片展、趣味猜灯谜、绘本分享等形式多样的阅读推广活动，营造浓厚的阅读氛围，深入推进全民阅读。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张炜)