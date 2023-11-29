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年货清单上，洛阳人对国潮商品情有独钟
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.04 17:45
 
此前洛阳博物馆推出的文创商品

　　汉服、手串、博物馆文创、非遗年画……近年来，随着国潮风的兴起，传统文化温润百姓生活的方方面面，很多人的年货清单上都溢出了满满的文化味和时尚感。今年春节前夕，由国潮商品带动的一波传统文化消费热潮，成为春节消费市场的一抹亮色。

　　汉服、手串等国潮商品，受消费者热捧

　　“春节不仅要给家人买点儿好的，也得给自己换些新东西。”4日，洛阳市涧西区95后市民韩琦凡说，她是一名汉服爱好者，衣柜里已有不少款式各异的汉服，最近，她又迷上了马面裙，想趁着春节买几条，犒劳辛苦了一年的自己。

　　在韩琦凡看来，米、面、油、干果、水果等属于生活基本物资，缺少新鲜感，“年货清单应当是为自己和家人的热爱和心愿埋单，买的是舒适、是高兴”。

　　和韩琦凡一样，家在洛阳市孟津区的85后陈天泽也酷爱中国传统文化。打开他的网购订单，手串、青铜文创等商品尽在其中。

　　“民族的才是世界的。”陈天泽说，如今，越来越多的国潮商品将传统文化创意表达，过春节就是要搭配上这些国风物件，年味儿才浓呢。

　　淘宝天猫年货节的数据显示，1月以来，包括汉服、手串、博物馆联名文创等多款文化年货受到消费者追捧，手串的搜索量同比增长600%，汉服的搜索量环比激增680%。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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