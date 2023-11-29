持续优化营商环境 打造投资兴业沃土——访市政协委员顾继周

“近年来，洛阳深入开展‘万人助万企’活动，着力优化营商环境，从宏观到微观、从顶层设计到细化落地，形成了一系列新的思路和举措。希望洛阳持续优化营商环境，更好助力企业发展。”市政协委员、洛阳国辰商贸有限公司总经理顾继周表示。

“近年来，洛阳深入开展‘万人助万企’活动，着力优化营商环境，从宏观到微观、从顶层设计到细化落地，形成了一系列新的思路和举措。希望洛阳持续优化营商环境，更好助力企业发展。”市政协委员、洛阳国辰商贸有限公司总经理顾继周表示。

顾继周建议，要深化“放管服效”改革，健全协同联动机制，深度整合涉企高频服务事项，推进政务数据跨地区、跨部门、跨层级开放和共享，优化服务流程，切实提升企业群众办事效率。要坚持权力下放与业务能力提升同步进行，逐步扩展“互联网+政务服务”广度深度，提高“一次都不跑”审批事项覆盖率。要突出市场主体服务，加强信用体系建设，精准施策提升金融服务，持续深化招才引智服务，打造市场主体投资兴业的沃土。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营)