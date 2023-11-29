洛阳节前消费市场火爆 “龙元素”年货走俏

龙年春节的脚步越来越近了。近日，记者走访我市部分饭店、超市、商场等了解到，年夜饭预订火爆，含有“龙元素”的各类年货备受欢迎，旺盛的节前消费需求将街头巷尾的节日氛围衬托得更加浓厚。

龙年春节的脚步越来越近了。近日，记者走访我市部分饭店、超市、商场等了解到，年夜饭预订火爆，含有“龙元素”的各类年货备受欢迎，旺盛的节前消费需求将街头巷尾的节日氛围衬托得更加浓厚。

拼盘式礼盒受追捧 “龙元素”饰品抢占“C位”

“想品尝好几种水果，拼盘式水果礼盒比较合适。”1日，在涧西区辽宁路一家超市，促销员介绍，近期上架拼盘式水果礼盒50余款，涵盖浆果、柑橘、橙柚等多个大类，是春节期间的“爆款”。苹果、梨、香蕉等常见水果依然受欢迎，车厘子、蓝莓等高档水果今年价格较往年下降不少，吸引不少市民选购。

在春节饰品市场上，“龙元素”饰品纷纷抢占“C位”。灯笼上精致的龙图案、款式各异的龙布偶、喜气洋洋的龙挂件……涧西区小商品市场商户吉霄华告诉记者，目前店内销量较大的灯笼、摆件、挂件等商品都有“龙元素”，单价大多为十几元，生意好的时候，一天能卖出几十件甚至上百件。

商场里，各大黄金品牌陆续推出的龙年限定系列产品，如吊坠、串珠、手链、手环等，也备受市民青睐。某品牌销售人员介绍，从去年12月起，含有“龙元素”的黄金饰品销量就开始增加，虽然黄金价格有所上涨，但含有“龙元素”的饰品与往年同期销售的生肖饰品相比，销量增加约三成。

年夜饭预订火爆 预制菜品种丰富

年夜饭不仅代表着浓浓的年味，还承载了无数人对团圆的期盼。“从除夕到正月初三，所有的包间都已订出。”1日上午，记者走访洛龙区牡丹大道附近多家饭店了解到，不少饭店的年夜饭预订已满。

有人预订年夜饭准备到饭店团圆，有人觉得还是在家里团聚更有年味。针对这些需求，一些“老字号”推出了特色年夜饭礼盒。在涧西区景华路附近的一家大型超市，某品牌预制菜售卖区域的销售人员正在补货，各类菜品让人眼花缭乱。“马上要过年了，每天基本要补2到3次货。”销售人员说，除了预制菜，包含猪蹄、牛肉、烧鸡的礼盒也受欢迎，随着春节临近，销量在不断增加。

随着洛阳文旅的频频“出圈”，洛阳美食也受到外地人的青睐。在一家知名食品企业的网上商城里，标价198元起的“八大碗”新年礼盒显示“已售完”。“礼盒里面有梅菜扣肉、蜜汁红薯等洛阳经典菜品，自上架以来销量一直不错，上海、南京、武汉的顾客都有。”客服人员说。

新年礼物新意多 更多人热衷“解锁”新潮流

“今年，我给我爸准备的新年礼物是电动牙刷，给我妈买了扫地机器人。”说起自己的新年“孝心清单”，家住洛龙区的“95后”孙晓云说，父母年纪大了，跟不上时代潮流，再加上平日里比较节俭，少有机会享受到“科技便利”，今年趁着过年送两样电子产品给父母，“让他们好好享受一下品质生活”。

除了潮流电子产品，海鲜礼盒、“潮趣”零食等被越来越多的年轻消费者列入“年货清单”。日前发布的《年货节2024年味新趋势》显示，购买年货的下单用户中，“95后”占比超过一半。与老一辈采购年货的亲力亲为和务实不同，“95后”喜欢用恰到好处的“精致”和“潮趣”心态“解锁”年货新潮流。

新春佳节的美好氛围，离不开鲜花装扮。洛阳景然花卉市场相关负责人告诉记者，自1月中旬起，鲜花订单开始逐渐增多，玫瑰、百合、满天星等都是热门品种，与此同时，各类寓意美好的小盆栽也持续热销，盆栽蝴蝶兰、盆栽金桔、盆栽仙客来、盆栽一品红都是年轻人比较喜欢的品种，多数用来送给家中长辈。

我市年货市场的“热气腾腾”，折射出旺盛的春节消费需求。市市场监管局相关负责人提醒，商家在推出各项举措吸引消费者的同时，要自觉增强食品安全意识，诚信合规经营，严格遵守相关法律法规，为市民提供安全、健康的年货，共同维护良好的消费环境。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 贾臻 王若馨）