邀您参加！“洛阳味道”美食短视频大赛来了

记者2日从洛阳市商务局获悉，作为“穿越盛唐洛阳年”2024迎春消费季活动之一，“洛阳味道”美食短视频大赛于2月2日启动，前10名获奖者将获得奖励1000元(税前)，参赛截止时间为2月24日24时。

记者2日从洛阳市商务局获悉，作为“穿越盛唐洛阳年”2024迎春消费季活动之一，“洛阳味道”美食短视频大赛于2月2日启动，前10名获奖者将获得奖励1000元(税前)，参赛截止时间为2月24日24时。

“洛阳味道”美食短视频大赛邀请市民、游客用短视频(图集)形式记录洛阳美食制作、美食品尝、美食故事，您可将参赛视频作品发布在个人抖音账号，添加话题#洛阳味道#和洛阳市定位，同时将原视频和联系方式发至投稿邮箱：lyswjfwmyk@163.com。

“诚邀市民和游客参与活动，描绘家乡年味，来洛阳挖掘美食文化，呈现‘洛阳味道’。”洛阳市商务局相关负责人表示，此次活动旨在全方位展现洛阳特色美食，深入挖掘美食背后的文化内涵，对洛阳特色餐饮体系构建与品牌打造、洛阳软实力提升及文旅融合发展具有推动作用。

参赛人员请注意这些内容：

1.参赛作品必须为原创，严禁抄袭、剽窃他人作品，一经发现立即取消参评资格，如参赛作品涉及侵权等法律问题，由参赛者自行承担相关责任；

2.参赛作品须围绕“洛阳味道”“洛阳美食”主题创作，关联度不高的作品原则上不参与评选；

3.参赛作品不能为收费广告盈利视频；

4.参赛作品的流量须为自然流量，严禁采取第三方推流行为，一经发现取消参赛资格；

5.同一抖音用户账号可发布多条短视频参与活动，但一个账号仅限一条获奖视频；

6.获奖抖音用户需配合主办单位提供个人真实姓名、身份证正反复印件和银行账户及开户行等信息；

7.比赛结果公示时间为：2月26日至3月1日，拟获奖名单将在洛阳市商务局网站公示，超过3天公示期未联系到参赛者将视为自动放弃。本次活动最终解释权归主办单位所有。联系电话：0379-63935119。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新 张会娟 文/图）