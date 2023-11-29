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高档水果进了洛阳百姓“果篮子”（“龙”重登场看年货）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.31 08:36

车厘子今年的价格较往年下降不少

　　距离龙年春节越来越近了，在我市各超市、农贸市场、水果店里，到处都是忙着采购的市民，琳琅满目的新鲜水果让人挑花了眼。除了苹果、梨、香蕉等常见水果，车厘子、蓝莓等高档水果今年的价格也较往年下降不少，吸引了不少市民选购。

　　29日11时许，在西工区纱厂西路附近的一家大型超市内，车厘子被摆放在超市入口的显眼位置，分为2J、3J、4J多种，其中2J的价格为每斤59.9元，3J及以上的为礼盒包装。以一款智利车厘子为例，5斤装的价格为238元。“和去年相比，今年车厘子的价格下降了20%左右。”该超市促销人员说，车厘子是冬季热门水果，今年的价格在一定程度上激发了消费者的购买欲，近10天的销量一直比较稳定。从每日销量来看，苹果、砂糖橘、香蕉、梨等常见水果依然受欢迎，超市备货也比较充足。

　　除了车厘子、蓝莓，草莓也是老百姓“果篮子”里的热门水果。29日中午，记者在洛龙区展览路附近的一家水果超市内看到，不同品种的草莓已经被分装好，其中盆装净重3斤的白草莓售价69.9元，红草莓售价55元。“我是他家的老顾客，临近春节，水果的价格反而便宜了，感觉很划算。”一名正在付款的女士说，除了草莓，她还预订了榴莲、蓝莓、西瓜等水果，打算过年的时候招待客人。

　　如今，网购水果成不少市民的选择，一些电商平台开设了“囤年货”专区，承诺下单后2日内即可送达。爱媛橙5斤装59.9元、砂糖橘2斤装18.9元、徐香猕猴桃6斤装68元……市民足不出户就能品尝到全国各地的水果。记者咨询部分电商平台客服人员了解到，车厘子、海南西瓜、爱媛橙、菠萝蜜等外地水果比较受北方群众的喜爱，销量不低。

　　不少家庭都有暖气，水果在温度较高的地方放的时间长了，不仅口感会变差，营养也会流失，腐败的速度会加快。那么，买回家的水果应该咋存放？

　　市政府食安办工作人员介绍，水果应尽可能放在温度较低的地方，一般以0℃左右为宜。最好垂直放置，果蒂朝上，让水果保持生长时的姿态。如果您喜欢分食水果，去皮切开后要尽快吃完，避免果肉氧化变质。如果水果削皮后一时吃不完，可以将其浸泡在凉白开中，既可防氧化，又可使口感清脆。另外，有些市民喜欢将水果冷藏保存，建议不要提前清洗。因为水果表面有一层保护膜，清洗后容易被细菌侵蚀并加速变质。可以将其表面的脏物用干净的布擦掉，套上保鲜袋再放进冰箱，存储温度以0℃~4℃为宜。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 冯国凯 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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