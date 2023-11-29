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涧西区武汉路社区开展“龙灯耀龙年”主题灯笼制作活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.31 08:22

　　日前，涧西区武汉路社区党委联合青年党员志愿者开展“龙灯耀龙年”主题灯笼制作活动，辖区十余组亲子家庭参与。志愿者向社区居民讲述了新春挂灯笼的由来，并带领小朋友们制作龙灯，打造了温馨的亲子互动活动。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 彭梦蝶 摄影报道）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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