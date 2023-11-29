“龙经济”激活新年消费市场（“龙”重登场看年货）

新春将至，年味渐浓。近日，记者走访我市多个市场，发现各种包含生肖龙元素的商品琳琅满目，春联、年画、玩具、黄金饰品等纷纷“龙”重登场。多个电商平台数据显示，自年货节开启以来，“龙”已成为消费市场的关键词。

开栏语

春节的脚步越来越近，年的味道越来越浓，家家户户采办年货的热情也逐渐高涨。龙年的新春消费市场有哪些新特点、新变化？今起开设《“龙”重登场看年货》栏目，为您打探洛阳新春市场的新风向，敬请关注。

琳琅满目的龙元素商品

新春将至，年味渐浓。近日，记者走访我市多个市场，发现各种包含生肖龙元素的商品琳琅满目，春联、年画、玩具、黄金饰品等纷纷“龙”重登场。多个电商平台数据显示，自年货节开启以来，“龙”已成为消费市场的关键词。

龙在中国传统文化中占据重要地位。有专家学者认为，“龙经济”火爆的背后映射出消费者对传统文化的传承与创新，以及国人骨子里的文化自信。

龙元素商品热销 “霸气、好看，图个吉利”

红火喜庆的龙年春联、龙凤呈祥的窗花剪纸、憨态可掬的龙形灯笼、形态各异的卡通龙仔……接连两日，记者走访了关林商贸城、涧西区小商品市场等地，各类含有龙元素的商品已悄然登场，吸引不少消费者驻足选购。

“龙元素商品是十二生肖中最好卖的，我们店在1月已经补了3次货。”近日，关林商贸城商户李先生说，每年春节前，他的店里都会上新一批生肖商品，但和龙元素商品相比，其他生肖商品销量“实属一般”，“现在店里生意我一个人都忙不过来，这种情况估计得持续到腊月二十八”。

卡通龙仔

在涧西区小商品市场一家汽车饰品专卖店，各类含有龙元素的摆件、颈枕、坐垫等汽车用品正在热销。市民杨先生告诉记者，生肖龙年即将来临，他想买一个龙形挂件挂在车上，“霸气、好看，图个吉利”。

除了含“龙”量较高的小商品批发市场，南昌路王府井购物中心、泉舜购物广场等大型商场，也早早换上了新年“龙”装，年味儿十足。不少商家还结合生肖龙年创意制作了购物手提袋、商品海报等。