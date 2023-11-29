龙门石窟造像记拓片展开展 市民可免费观展

近日，咸同斯福——龙门石窟造像记拓片展在洛阳美术馆一楼金石艺术部展厅开展。

市民参观展览

近日，咸同斯福——龙门石窟造像记拓片展在洛阳美术馆一楼金石艺术部展厅开展。

龙门石窟有大量碑刻题记，诚如清代学者武亿所说：“龙门不仅为石镌佛场，亦古碑林也。”这些造像题记不仅承载了大量的历史文献资料，为石窟造像提供了断代依据，更因其形式多样、体法多变、淳朴天然的美感，对后世的书法艺术产生了深远的影响，形成了独具特色的“龙门体”。

此次展览共展出龙门石窟造像记拓片50种，其中既有在书法圈及碑帖收藏圈声名赫赫的“龙门二十品”，也有平时难得一见的绝美小品。尤为一提的是，此次展览所展出的拓片均为百余年前的旧拓，弥足珍贵。市民可免费观展。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 牛珂 文/图）