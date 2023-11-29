“洛城有爱 福送万家”义写春联活动启动

27日，洛阳市2024年“洛城有爱 福送万家”义写春联活动在洛龙区泉舜广场启动。活动由市委宣传部、市文联共同主办，来自市书法家协会和市志愿者社区书画院的百余名书法志愿者挥毫泼墨，为参加活动的道德模范、身边好人及广大市民送上春节祝福。

27日，洛阳市2024年“洛城有爱 福送万家”义写春联活动在洛龙区泉舜广场启动。活动由市委宣传部、市文联共同主办，来自市书法家协会和市志愿者社区书画院的百余名书法志愿者挥毫泼墨，为参加活动的道德模范、身边好人及广大市民送上春节祝福。

据介绍，在2024年新春佳节来临之际，市文联号召各文艺家协会、各县区文联广泛开展志愿服务，实施文化惠民工程，不断满足人民群众对美好精神文化生活的需要，进一步凸显洛阳城市的文艺范儿，积极营造欢乐祥和的节日氛围。市文联向全市各级书协会员、书法爱好者发出倡议，积极行动起来，在全市范围内开展2024百花迎新乐中原暨“洛城有爱 福送万家”义写春联活动，打造千人书写、万人送福的盛况。

此次启动仪式也掀起了文化志愿服务义写春联活动的高潮，预计2024年春节前，全市书法志愿者将为广大市民义写春联50余万副，营造祥和红火的新年氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 朱潇潇 陈志强)