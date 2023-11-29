春节假期，洛阳这些热门博物馆正常开放

昨日，记者从市文物局获悉，春节假期，我市大部分博物馆将正常开放，并推出一系列丰富多彩的文化活动，邀请大家博物馆里过大年。

昨日，记者从市文物局获悉，春节假期，我市大部分博物馆将正常开放，并推出一系列丰富多彩的文化活动，邀请大家博物馆里过大年。

春节假期周一不闭馆

2月10日至17日是春节假期，其中2月12日是周一，当天，我市多家博物馆将取消周一闭馆，方便大家在假期进馆感受传统文化的魅力。同时，多家博物馆、纪念馆纷纷推出免费讲解服务，如果您有参观需求可别错过。

春节假期免费讲解具体时间：洛阳博物馆2月10日至18日每天9：30、10：30、14：00、15：00；二里头夏都遗址博物馆2月10日至18日每天10：00、14：30；隋唐大运河文化博物馆2月10日至18日每天10：00或15：00；洛阳民俗博物馆2月10日至24日每天10：30、15：00；定鼎门遗址博物馆2月10日至15日每天10：30、14：30、15：30；八路军驻洛办事处纪念馆2月10日至15日每天10：00、15：00。

除部分热门博物馆外大部分博物馆无须预约

目前，除部分热门博物馆外，洛阳大部分博物馆已取消个人预约参观机制。在取消个人预约参观机制的博物馆，游客只需要提供有效身份证件，即可入馆参观。

我市保留个人预约参观机制的热门博物馆有：二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆、周王城天子驾六博物馆、隋唐大运河文化博物馆等。预约时，您可关注相关博物馆的微信公众号，点击“预约参观”等选项进入预约界面，按要求填写个人信息后，即可获得“预约成功”反馈。

需要注意的是，各博物馆开放预约时间有所差异。目前，洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、隋唐大运河文化博物馆可提前3天预约，即今天可预约今天、明天和后天的参观名额。洛阳古墓博物馆可提前5天预约，八路军驻洛办事处纪念馆可提前7天预约。根据春节假期客流情况，各博物馆可能调整开放预约时间，对此本报将持续关注。

主题文物精品展内容丰富

27日，“寻迹中国龙——洛阳出土龙文物特展”在洛阳博物馆拉开帷幕。在展览现场，来自洛阳博物馆、龙门石窟研究院、偃师博物馆的数十件珍贵“龙文物”集中亮相，以时间为轴，为大家讲述龙文化数千年的传承与发展。

春节假期，二里头夏都遗址博物馆将推出“发现中国龙趣味艺术展”，从龙的历史起源开始，带领大家认识“龙图腾”在当代的多种艺术表达形式。现场还有多种互动游戏，为您带来沉浸式体验。

洛阳民俗博物馆将推出“祥龙贺岁——百人剪百龙”2024年新春百龙展和“龙行中华——甲辰龙年生肖文物大联展”，围绕龙文化内涵，展现人们对美好生活的向往。

亲子活动传递浓浓年味儿

正月初一至正月十五，多家博物馆还将推出亲子活动，带领孩子们一起了解年俗知识，制作“龙元素”花灯，传递新春祝福。例如，洛阳博物馆的“金春纳福”“祥龙昂首”等亲子活动，二里头夏都遗址博物馆的“夏都灯会”系列活动，周王城天子驾六博物馆的“‘龙’重登场”“欢乐迎新·齐乐‘龙龙’”活动，考古博物馆的“新古籍装帧”“喜迎龙年，乐集五福”“屋檐之下的东方浪漫”等活动。

研学活动也同样精彩：洛阳民俗博物馆将推出“剪纸迎龙年”活动，洛阳周公庙博物馆将推出“龙年喜乐多 年俗我来说”活动，八路军驻洛办事处纪念馆将分别推出“‘我们的节日·春节’主题研学活动”“‘我们的新年·龙腾盛世’主题研学活动”。

如果您对这些活动感兴趣，可关注相关博物馆的微信公众号了解详细报名信息。

沉浸式活动带来“穿越”体验

春节假期，洛阳古墓博物馆将特别推出《多少楼台烟雨中》《古墓寻龙记》等沉浸式体验项目，采用“实景+沉浸式剧情+游戏式互动”的演绎模式，带游客开启不一样的博物馆之旅。

2月6日，在二里头夏都遗址博物馆，古埙非遗传承人将为大家带来一场新春古埙音乐会，让游客“穿越”时空领略音乐的魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至）