春运首日，洛阳公路客运客流平稳

26日，2024年春运启动。记者当日走访洛阳汽车站、龙门客运中心、公交场站等交通枢纽区域，了解春运首日客流情况。

26日，2024年春运启动。记者当日走访洛阳汽车站、龙门客运中心、公交场站等交通枢纽区域，了解春运首日客流情况。

记者在先后在洛阳汽车站、龙门客运中心了解到，两家汽车站目前票源和运力均十分充足，春运首日客流量为5200人次，发车350班次。从目前情况来看，两家汽车站客流平稳攀升，与去年同期相比，客流量增加了108%。

两家汽车站相关负责人提醒，旅客可在车站人工窗口、站内自助售票机购买车票，也可以通过微信公众号“洛阳交运”、“豫州行”小程序、携程等平台购票。洛阳汽车站服务台电话63239453，龙门客运中心服务台电话60235849。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 孟祥玲 文/图）