李彩群：“相信晚报一定越办越好”

日前，本网刊发了老读者李彩群与晚报之间的故事。当日上午，记者将《洛阳晚报》创刊30周年纪念礼物送到了她的手中。

李彩群（右）和王长宽收到礼物

日前，本网刊发了老读者李彩群与晚报之间的故事。当日上午，记者将《洛阳晚报》创刊30周年纪念礼物送到了她的手中。

“谢谢晚报编辑部对老读者的关心。”接过晚报编辑部为老读者精心准备的大礼包——2024年牡丹台历、五粮醇红装精美礼盒、丸碧牡丹玉容莹透美肌套盒、乐贝尔亲子游泳体验卡，李彩群连声道谢。

“采访内容见报当天，又收到晚报编辑部的礼物，真是令人难忘的一天，我非常开心！”李彩群说，这些礼物精美、贴心、实用，适合全家人使用——五粮醇留给老伴儿，乐贝尔亲子游泳体验卡让外孙去体验，她和女儿则可以一起感受丸碧牡丹玉容莹透美肌套盒。

“晚报办得很好，刊发的新闻栏目多样、内容丰富、服务性强，适合全家人阅读。”李彩群的老伴儿王长宽说，他喜欢读晚报上的时事政治、国际新闻，外孙和外孙女可以通过《教育周刊》提高学习能力。

现在，李彩群除读报、做家务外，把大部分时间都花在了画画上。“女儿支持我画画，给我买了很多宣纸。”李彩群说，她会继续学习国画，努力提高绘画水平。

“《洛阳晚报》创刊30周年，是一件可喜可贺的大事，相信晚报一定越办越好！”李彩群说，作为老读者，她会坚持订阅晚报，积极参加晚报举办的各种活动。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图)

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