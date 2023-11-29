喜欢读报，退休后第一件事就是自费订报

“我是晚报的一位老读者，也是一位作者，我的文章和画作多次在晚报上刊发，很感谢晚报。”日前，在位于涧西区中成·盛世广场小区的家中，75岁的李彩群讲述了她和晚报的故事。

李彩群在画画

读者小档案

●姓名：李彩群

●年龄：75岁

●订报时间：20年

●读报感悟：我喜欢读报，《洛阳晚报》内容丰富，关心老年人的生活，为老年人送上优质的精神食粮。

“我是晚报的一位老读者，也是一位作者，我的文章和画作多次在晚报上刊发，很感谢晚报。”日前，在位于涧西区中成·盛世广场小区的家中，75岁的李彩群讲述了她和晚报的故事。

退休后自费订报，她坚持了20年

“我以前在村委会上班，喜欢阅读晚报，退休后第一件事就是自费订报，坚持了20年。”李彩群说，读报已成为她生活的一部分。

李彩群生于农村，小时候见过一些婆媳不和的现象，她有了努力改变婆媳关系的想法。“晚报的影响力很大，我想通过晚报宣扬身边的好媳妇，树立榜样，让更多人学习。”李彩群说。

2005年6月，她拨通了晚报《走进社区》栏目的热线电话，与记者杨寒冰取得联系，向其提供了涧西区七里河社区好媳妇陈爱群孝顺婆婆的线索。

“杨寒冰记者听完我的讲述后，觉得人物典型，可以采访。”李彩群说，随后，她陪着杨寒冰一起来到陈爱群家中。两天后，李彩群署名通讯员的新闻稿件《婆婆越活越年轻》见报。

“第一次向记者提供线索，就一炮打响，给了我极大的信心。”李彩群说，她开始尝试写文章，并向晚报副刊投稿，仅2005年下半年，她就在副刊上发表了5篇文章。

随后几年，李彩群忙着带外孙，她断断续续投稿，并将在晚报上发表的文章剪下来精心保存。

晚报主办洛阳话比赛，她带着两岁的外孙参加

“2013年，我带着两岁的外孙参加晚报主办的洛阳话比赛，是一个很难忘的经历。”李彩群说。

2013年年初，李彩群在晚报上看到“寻找最地道洛阳话发音人”活动后，她报了名，没想到在家练习洛阳话段子时，刚满两岁的外孙小玥宇竟在旁边一字一句地学了起来。几天下来，小玥宇不仅说得有模有样，还能整段背诵了。于是，李彩群便想带他一起来试试。

正式录制开始后，小玥宇的表现出乎大家意料。由于身高不够，他被外婆抱着才勉强够着话筒。在外婆的提示下，他能背出来好几段关于洛阳的老段子。

2013年2月2日，在“寻找最地道洛阳话发音人”的决赛舞台上，选手们使出浑身解数，快板、小品等表演让现场气氛十分紧张。

决赛采取两两对决的方式进行。第一组抽签结果显示，对阵选手竟是两岁的小玥宇和65岁的马晓峰，年龄差巨大。

没想到，看到此次比赛的阵势，小玥宇竟然临时“罢演”了。站在台上，他一个劲儿地往外婆李彩群的怀里钻。见此情景，李彩群只好代为表演，为大家献上了一个洛阳话小曲儿——《借花》。

“这次比赛，虽然没有拿到名次，但是我展示了洛阳话，很有意义。”李彩群说。

她因画与晚报再次结缘，多幅作品被刊发

记者看到，李彩群家里有个画室，墙上挂着她画的山水画、花鸟画、牡丹画等国画。

“2015年，外孙上小学了，我有了空闲时间，就跟着朋友一起到老年大学(现为洛阳市老干部大学)学习，误打误撞学起了画画。”李彩群说，她也因画与晚报再次结缘。

“彩群胆大心细，她年轻时学过医，在村卫生室当过赤脚医生。”携手走过50多年的丈夫王长宽对李彩群很了解，他认为老伴儿敢想敢干，干啥像啥。

“老年大学举办画展，我的好几幅作品入选，还被挂在展厅的正中间。”李彩群说，她觉得心里有很多东西，根本画不完。

王长宽支持李彩群画画，在家里腾出一个房间作为画室。“我以前主要画花鸟、山水，好多人问我画不画牡丹，2023年我开始学画牡丹。”李彩群说，她的牡丹画以写意为主，画面上搭配山石、燕子等元素，受到朋友们的喜爱。

晚报开设《艺苑》版面，李彩群积极投稿，2023年3月至今，她投了6幅作品，有4幅被晚报刊发。

“我在晚报上看到，有一些老人写了自传。我的一生虽然平凡，但是经历了社会翻天覆地的巨变，也想写下来留给后人。”李彩群说，等自传完稿，她还想邀请记者来家里，聊聊过去难忘的事。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）