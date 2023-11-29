2023年河南省节能环保示范企业创建名单出炉 洛阳4家企业上榜

15日，记者从市发改委获悉，2023年河南省节能环保示范企业创建名单公布，我市4家企业成功入选。 15日，记者从市发改委获悉，2023年河南省节能环保示范企业创建名单公布，我市4家企业成功入选。 自全省节能环保示范企业遴选工作开展以来，我市相关部门积极推荐综合实力强、技术先进、节能环保效益显著的企业申报。最终，经专家评审和面向社会公示等程序，洛阳共有4家企业入选，分别是洛阳涧光特种装备股份有限公司、河南方圆工业炉设计制造有限公司、华能洛阳热电有限责任公司、洛阳宏润塑业有限公司，示范方向分别为石油焦密闭除焦成套装备、高效加热炉系统的设计研发、污泥协同处理、废旧塑料再生利用，涵盖环保装备、节能装备、资源综合利用等领域。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 任平)