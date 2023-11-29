总数8家！洛阳新增3家中原学者工作站

记者从洛阳市科技局获悉，河南省科技厅日前公布了2023年度中原学者工作站拟建站单位名单，洛阳3家单位入列。

记者从洛阳市科技局获悉，河南省科技厅日前公布了2023年度中原学者工作站拟建站单位名单，洛阳3家单位入列。

此次洛阳入围的三家中原学者工作站，分别由洛阳鸿泰半导体有限公司与中原学者严大洲、洛阳沃达节能科技有限公司与中原学者杜淼、洛阳职业技术学院与中原学者侯小改合作建立，主要围绕超高压功率半导体材料研究、电解水制氢关键技术、牡丹种质资源搜集与评价等领域展开联合攻关。至此，全市中原学者工作站总数达到8家。

中原学者工作站是河南重要的科技创新、人才培养和成果转化平台，旨在鼓励中原学者与省内企事业单位加强产学研合作，解决产业关键核心技术难题，加快科技成果落地转化。下一步，洛阳市科技局将进一步加强对中原学者工作站建设的指导与服务，助力企事业单位通过中原学者工作站柔性引智、有效聚才，推动高端人才与产业应用的双向奔赴。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟)