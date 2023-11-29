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“汉服热”助力洛阳抢抓文旅产业发展“新风口”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评 > 网评  来源: 洛阳网 2024.01.02 15:59

　　2023年，洛阳不一般。十月底落幕的河洛文化旅游节，全市接待游客破千万，达到1290.14万人次，其中中秋、国庆假期期间，洛阳旅游消费订单位居全国前十、全省第一，与北京、上海等并列全国十大热门旅游城市。喜人的数据背后，除了观光旅游、欢度佳节等因素，“汉服经济”的火爆出圈无疑是最大的助力，穿梭在洛阳街头巷尾的众多汉服华裳，勾勒出了古都洛阳的盛世气象，绘就了现代洛阳的诗和远方。

　　“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华”。兼具“礼仪之邦”与“衣冠上国”的中国，汉服，浸染了其历史底蕴，承载了其民族风貌，彰显了其文化自信，更是穿在身上的“中国文化”。五千年，汉服，因时而变，秦汉的沉静贵重、魏晋的飘逸洒脱、隋唐的雍容华贵、宋元的清雅婉约，变的是时代风貌，不变的是巍巍华夏。

　　洛阳与汉服的结缘，始于千年古都历史底蕴，兴于盛世蓬勃文化自信，成于洛阳文旅文创融合发展。近年来，洛阳以整座城市为载体，以古都文化为底蕴，以文博资源为依托，延续历史文脉，坚定文化自信，抢抓文旅产业发展“新风口”，瞄准文旅消费新特点，打造了一批沉浸式文旅景点，其中与汉服结缘最深的莫过于那座文峰塔、那座洛邑古城。

　　文峰塔，位于洛阳城东，塔身总高九层，通体青砖砌成，始修于北宋初年，清初历经战火重建，文峰有灵，屹立千年，求神灵祈福赐恩，望洛阳文脉兴盛，盼神都俊采星驰。近年来，洛阳市加强文化遗产保护利用，深化文旅文创深度融合创新，以文峰塔保护为契机，兴建洛邑古城。2017年，洛邑古城建成开放，以文峰塔为核心，以妥灵宫、四眼井号等遗址为节点，以新潭、护城河水系为纽带，以点带线、以线连片、由片扩面，古典与现代、发展与保护、文化底蕴与都市气息，整体有机结合了起来，集中展现千年古城的风采。园区一步一景，人文气息浓厚，百戏纷呈的隋唐集市，满目琳琅的非遗好物，吆喝叫卖的青衣小贩，拢一城滚烫烟火，聚千年市井繁华，走在古城内，仿佛穿越时空，唐代的酒楼、宋代的商铺，一不留神走过了明清，抬头就是民国的旧墙。然而洛邑古城真正的魅力，却在那身着汉服华裳的如织游人。　　

　　华夏风雅，再起涟漪。传统文化越来越回归我们的生活，文化自信越来越融入我们的气质，传承瑰宝，国风盛行，洛阳乘风而起，以汉服华裳为媒介，“裹挟”中国文化的温香，助力时代复兴之潮。央视CCTV-1综合频道和CCTV-13新闻频道《朝闻天下》播发新闻《记者观察汉服“破圈”产业“扩圈” “汉服+”点亮城市文旅经济》，报道了千年古都河南洛阳的汉服持续“出圈”，充分肯定了洛阳增强历史自觉、坚定文化自信，在传承弘扬中华优秀传统文化中展现的担当作为。文化之兴折射的是国运之兴，文化之强倚靠的是国家之强，新征程上，传承历史文脉、激扬文化自信，以更加深沉的文化自信凝聚起民族复兴的精神伟力，盛世中国定将如约而至。

　　盛世汉服，文化新韵，梦里繁华，尽在洛阳。如果你想要720度沉浸式的体验汉服华裳，那就快快相约洛阳，剪裁历史为衣，缝制时光成裳，轻点朱唇，细描黛眉，微挽云鬓，穿一袭绮罗华裳，步一场梦回千年。(申亚龙)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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