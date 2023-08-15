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中信重工前三季度实现“双增长” 单季净利润增长717.4%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.31 09:59

　　记者昨日从中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)获悉，中信重工日前发布财报显示，今年前三季度企业实现营业收入、净利润“双增长”，归母净利润同比增长101.6%。其中，第三季度单季净利润同比增长717.4%。

　　从累计交付百余件蒸汽发生器用电筒体锻件到国内首台金属矿山领域三代旋回破碎机正式投用，从出口印尼曼帕瓦氧化铝项目大型过滤机成功试车到实现全球第二大铜矿全生命周期核心装备的全覆盖……今年以来，中信重工坚守高端装备制造业的发展定位，采取“走出去、请进来”市场开发专项活动，矿山及重型装备、国际市场订单同比显著增长，带动中信重工营业收入同比增长；新能源装备业务、智慧煤矿等新兴业务培育效果稳中提质，产业结构持续优化；深化打造离散型制造连续化精益管理体系，强化设计、采购、生产、动能等全要素、全流程降本增效力度，综合毛利率持续提升。

　　得益于种种利好，中信重工在生效订货、营业收入有效增长的情况下，实现利润更高速度增长。今年前三季度，企业实现营业收入69.85亿元，同比增长3.2%。其中，第三季度单季实现归属于上市公司股东的净利润0.76亿元，同比增长717.4%。

　　中信重工相关负责人表示，中信重工将全面优化和扩大业务布局，深耕国内专业领域，持续拓展海外市场影响力，不断提升服务全球客户的及时度、满意度，助力实现“增长稳定、发展均衡、创新驱动、绿色引领、职工幸福”的高质量发展新局面、迈上新台阶。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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