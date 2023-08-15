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明日开幕！2023洛阳河洛文化旅游节开幕式有这些亮点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.27 22:43

　　28日晚，2023洛阳河洛文化旅游节暨第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周开幕式将在洛阳正大国际广场牡丹园举办。27日，记者探班开幕式现场，提前打探本次开幕式的内容、亮点等。

　　27日18时许，洛报融媒记者来到开幕式现场时，演员们正在紧锣密鼓地排练。“本次开幕式采用的是360度全息投影舞台，可以通过舞台演绎与影像互动，形成包围式的视觉冲击，营造独特的视觉体验。”开幕式总导演赵力民说。

　　赵力民介绍，开幕式将围绕河洛文化、汉服文化等，以走秀、情景表演、舞蹈表演、礼仪表演等形式呈现，打造一场沉浸式的走秀表演，为观众带来沉浸感十足、科技与时尚交融的精彩视听盛宴。

　　开幕式将采用全息技术，打造虚拟古风人物“洛姬”，并以洛姬全息汉服秀开场，由真实演员与全息虚拟影像进行互动表演，为观众带来舞蹈《舆服令》、古画复原实景演绎《古代制衣——捣练图》等。洛姬的拍摄嘉宾为北京冬奥会二十四节气倒计时影片里的“小暑女孩”徐婉婷。

　　开幕式现场将开启历代华服“秀场”，由专业模特和艺术院团联手表演“历代华服秀”，沉浸式展现汉代、魏晋、唐代、宋代、明代等朝代具有代表性的各式服装，带领观众感受华夏千年的服章之美、礼仪之美。

　　“二十四节气”主题汉服创意设计时装秀也将在开幕式上精彩上演，该时装秀分为《春花香》《夏荷韵》《秋月明》《冬雪瑞》等篇章，把服饰设计融入传统文化，将二十四节气相关元素与汉服相结合，展现洛阳汉服文化的魅力。

　　无人机表演也是本次开幕式上的一大亮点。围绕“越汉服越时尚”汉服时尚设计周主题，开幕式上将举办“潮越千年星空T台秀”无人机表演秀，组织600架无人机呈现汉代、唐代、宋代、明代等朝代汉服主题图案及“我爱洛阳”等内容，点亮洛阳夜空，彰显汉服之美，洛阳之韵。

　　“通过开幕式的一系列情景表演，观众可以沉浸式感受和了解汉服文化，以及汉服在日常生活中的体现等。”赵力民说，希望通过这场沉浸式的走秀表演，让汉服文化更有时代性和时尚性，让汉服融入生活中、融入时代中。

　　据悉，第六届中原国际文化旅游产业博览会也将于28日开启，本届博览会期间创新举办汉服主题展，采用“主题场景式+沉浸演艺”布展方式，分为静态展区和动态展区，设置汉服品牌、汉服设计、汉服妆造配饰、汉服沉浸体验全息秀场、生活美学市集等展区，打造“一步一景一网红”文旅消费新场景，为市民和游客带来沉浸式逛展新体验。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 见习记者 李晓楠 通讯员 李文渊 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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