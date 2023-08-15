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东周，间谍的黄金时代
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛荟萃  来源: 洛阳网 2023.09.21 08:50

　　若按间谍的知名度及活跃度来说，东周称得上是古代间谍的“黄金时代”，很多历史大事件中都有间谍的身影。

　　洛阳人苏秦是一个传奇。《史记》记载，他游说六国合纵抗秦，佩六国相印，威风八面，后来却自曝是燕国间谍，惨被齐国车裂。

　　在“战国七雄”里，燕国是个存在感很弱的诸侯国。苏秦为啥给燕国当间谍？又为何自曝身份，自寻死路？

　　衣锦还乡，洛阳出了个最强纵横家

　　史载，苏秦是鬼谷子的高徒，曾在洛阳云梦山(今汝阳县境内)的“鬼谷军校”学习纵横之道、谋略战术。

　　战国时期，周王室衰微，诸侯争霸，天下大乱。各路诸侯为了做大做强，争相招募人才。苏秦把握时机，纵横捭阖，凭借非凡智慧和出众口才，游说齐、楚、燕、韩、赵、魏六个诸侯国结盟抗秦，吓得秦国十五年不敢出函谷关。

　　苏秦被推举为从约长(联盟长)，任六国国相，名震中原。他回洛阳探亲时，诸侯们纷纷派车马护送，排场大得跟君王有一拼。连周天子也慌忙派人清扫道路，高接远送，犒劳这个优秀的洛阳人。

　　当时谁也没想到，六国联盟长会成为燕国的间谍。

　　在秦、齐、楚、燕、韩、赵、魏这“战国七雄”里，燕国几乎没有存在感，在夹缝里求生存，经常被强国欺负。

　　燕文侯去世，燕易王上台，齐宣王趁燕国忙于国丧发兵攻打燕国，吞了其十座城池。燕易王气得发抖，做梦都想壮大燕国，搞垮齐国，无奈燕国积弱已久，无从下手。

　　《史记》里说，燕易王把希望寄托在了苏秦身上，让他想办法替燕国收复失地。苏秦毫不犹豫地答应了，自告奋勇“请为王取之”，到齐国去做卧底。

　　知遇之恩，让他甘为知己者死

　　苏秦是洛阳人，不是燕国人，而且当时已功成名就。他为何要只身涉险，给一个毫无胜算的弱国当间谍？

　　这事儿看似蹊跷，其实有缘由。

　　苏秦刚“出道”时，到处应聘求职，然而大人物们看不起这个初出茅庐的无名之辈。他先回周王城洛阳拜见周显王，被拒；又去秦国拜见秦惠王，被拒；到了赵国，也没人搭理他。

　　《战国策》记载，求职无门的苏秦穷困潦倒，吃饭都成问题，洛阳的亲友们瞧不起他，笑话他是不务正业的“街溜子”，只会耍嘴皮子，没出息。

　　在苏秦失意沮丧之时，燕文侯接待了他，给了他春天般的关怀。苏秦画了个“天下为一”的大饼，别人都不信，燕文侯信了，给了他一笔“创业基金”，资助车马金帛，让他放手去干。此后，才有了苏秦合纵六国抗秦的“神话”。

　　这份恩情，苏秦一直记在心里。

　　燕易王让苏秦帮忙夺回失地，靠的正是这份人情。《史记》记载，燕易王对苏秦说：“往日我爹资助过你，你才有今日风光。燕国听了你的话加入六国联盟，如今齐国公然毁约破坏联盟，燕国因你之故被天下人耻笑，你能为燕国夺回失地吗？”

　　这番话说得“苏秦大惭”，为了报答燕王当年的知遇之恩，他甘当间谍，为燕国卖命。

　　齐国很强大，硬打不行，得想办法逐步削弱齐国实力，联合其他诸侯国一起对付它！

　　最好的纵横家，一人可当千万兵马。苏秦决定灵活运用他在“鬼谷军校”学到的反间计，实施“弱齐强燕”的战略计划。

　　超级“死间”，赢得生前身后名

　　坊间八卦，苏秦私通燕易王的母亲，得罪了燕国国君，逃亡到了齐国。齐宣王信以为真，奉苏秦为客卿，请他为齐国效力。

　　苏秦舌灿莲花，因势利导，打着为齐国好的旗号，不但说服齐国把吞并的城池还给了燕国，还鼓动齐国四处讨伐其他诸侯国，消耗齐国实力，扰动天下格局。

　　齐国攻城略地，看似日渐强大，实则与他国关系日趋紧张。

　　见时机成熟，苏秦使出了撒手锏——唆使齐国出兵攻打中原最富饶的宋国。

　　这下子，齐国犯了众怒。宋国(国都在今商丘一带)地处河洛要地，离东周王城很近，它若被齐国拿下，对附近的魏国、楚国乃至周王城都是巨大的威胁。

　　各国反齐情绪高涨。此时在位的燕昭王，与苏秦(一说苏秦的弟弟)里应外合，联合其他诸侯国发兵讨伐齐国，打得齐国元气大伤，差点儿灭亡。

　　大功告成，苏秦却以“间谍罪”被车裂了。

　　齐宣王去世后，苏秦“教唆”新上台的齐湣王大兴土木，操办先王后事，以彰显孝道、彰显国力。齐国大臣派人刺杀了苏秦。

　　相传，苏秦临死前，让齐湣王诈称他是燕国间谍，将他公开车裂，悬赏诱骗刺客现身。齐王依计行事，诛杀了刺客。

　　马王堆汉墓出土的帛书《战国纵横家书》则说，苏秦死后，他与燕国合谋乱齐的书信泄露，齐国这才发现苏秦是间谍。

　　苏秦到底是不是燕国间谍？不得而知。或许，传奇的魅力，就在于真相扑朔迷离，让人总想进一步探寻。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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