记者跑腿：困难职工申请救助 需要提供啥证明

“家人突遭意外，我向单位申请困难救助时遇到一个头疼的环节，单位需要的证明社区开不了，而社区能开的证明单位又不认，我到底该咋办？”近日，市民张强(化名)拨打新闻热线66778866求助。

“家人突遭意外，我向单位申请困难救助时遇到一个头疼的环节，单位需要的证明社区开不了，而社区能开的证明单位又不认，我到底该咋办？”近日，市民张强(化名)拨打新闻热线66778866求助。

张强今年53岁，家住涧西区，在我市某国企工作多年。几个月前，一家人的幸福生活被他爱人遭遇的一场大病打乱。

“爱人比我小几岁，是一个家庭主妇，几个月前突发脑出血，被送到医院抢救后虽然保住性命，但是成了植物人，只能一直卧床，由家人轮流照顾。”张强说，单位工会得知他的家庭情况后，提出可以实施困难职工救助，但需要他提供一些证明材料。证明材料其中之一是其爱人无工作、无固定收入的证明，须由所在社区开具。张强说，他随后找到郑州路街道南盟社区开证明，却被工作人员告知只能开低收入家庭证明。

18日，记者来到郑州路街道南盟社区党群服务中心。工作人员说，2020年，民政部等六部委联合出台《关于改进和规范基层群众性自治组织出具证明工作的指导意见》，明确了首批20项不应由社区加盖公章的证明，其中就包括居民就业状况证明和居民财产证明。

“按照有关规定，社区不该盖的章坚决不能盖，但并不意味着这事儿我们就不管了。面对办事群众的诉求，我们还是会尽可能提供帮助。”南盟社区工作人员说，他们已主动与张强所在单位进行沟通，并在社区力所能及的范围内协助开具有关证明材料。

那么，困难职工申请救助时，到底需要提供啥证明？又该找谁开？当日，记者采访市总工会权益保障部有关负责人，他表示，市总工会印发的《洛阳市工会专项帮扶资金使用管理实施细则》对困难职工建档救助有明确规定。

该负责人介绍，在困难职工建档救助申请环节，求助者应以书面形式向所在单位或社居委工会提出申请，提供个人身份证、家庭户口本、家庭财产收入证明、家庭困难证明等有关资料，填写困难职工帮扶救助申请书和困难职工档案表，并授权当地工会职工服务中心对其所提供资料进行核查，签署家庭经济状况查询授权书。

之后，基层工会和帮扶工作站(或产业工会、工会联合会)，须对拟帮扶的职工进行入户调查，准确掌握该职工家庭成员收入情况、资产情况及刚性支出情况，调查结束后如实填写困难职工家庭走访调查表,申请人、入户走访人签字确认。

“这里面说的家庭财产收入证明，主要包括职工打印的收入流水和家庭情况说明，如家庭成员无收入，可在家庭情况中予以说明，后期由工会工作人员进行核实。”该负责人说，部分企业或许误解相关通知内容，需要及时更正工作办法。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东)