2023年中秋节、国庆节放假安排来了！

2023年9月29日至10月6日放假调休，共8天。10月7日(星期六)、10月8日(星期日)上班。

2023年9月29日至10月6日放假调休，共8天。10月7日(星期六)、10月8日(星期日)上班。 河南省人民政府办公厅

关于2023年中秋节国庆节放假安排的通知 各省辖市人民政府，济源示范区、航空港区管委会，省直各单位： 根据《国务院办公厅关于2023年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2022〕16号)，为便于各地、各单位及早合理安排工作，现将2023年中秋节、国庆节放假日期安排通知如下： 2023年9月29日至10月6日放假调休，共8天。10月7日(星期六)、10月8日(星期日)上班。 节假日期间，各地、各单位要妥善安排好值班和安全、保卫等工作，遇有重大突发事件，要按规定及时报告并妥善处置，确保人民群众祥和平安度过节日假期。 河南省人民政府办公厅

2023年9月6日 按照中国铁路微信公众号通知，铁路客票预售期为15天(含当天)。 2023中秋国庆火车票预售时间表 9月29日火车票：9月15日开售 9月30日火车票：9月16日开售 10月1日火车票：9月17日开售 10月2日火车票：9月18日开售 10月3日火车票：9月19日开售 10月4日火车票：9月20日开售 10月5日火车票：9月21日开售 10月6日火车票：9月22日开售 [3] 下一页 尾页 [1] [2]