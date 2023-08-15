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2023年中秋节、国庆节放假安排来了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省人民政府网站、中国铁路公众号 2023.09.13 12:38

河南省人民政府办公厅
关于2023年中秋节国庆节放假安排的通知

各省辖市人民政府，济源示范区、航空港区管委会，省直各单位：

　　根据《国务院办公厅关于2023年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2022〕16号)，为便于各地、各单位及早合理安排工作，现将2023年中秋节、国庆节放假日期安排通知如下：

　　2023年9月29日至10月6日放假调休，共8天。10月7日(星期六)、10月8日(星期日)上班。

　　节假日期间，各地、各单位要妥善安排好值班和安全、保卫等工作，遇有重大突发事件，要按规定及时报告并妥善处置，确保人民群众祥和平安度过节日假期。

河南省人民政府办公厅
2023年9月6日

　　按照中国铁路微信公众号通知，铁路客票预售期为15天(含当天)。

　　2023中秋国庆火车票预售时间表

　　9月29日火车票：9月15日开售

　　9月30日火车票：9月16日开售

　　10月1日火车票：9月17日开售

　　10月2日火车票：9月18日开售

　　10月3日火车票：9月19日开售

　　10月4日火车票：9月20日开售

　　10月5日火车票：9月21日开售

　　10月6日火车票：9月22日开售

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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