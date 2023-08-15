洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“洛阳保障” 护航中国高铁出海“第一单”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.09 09:02

　　昨日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司(简称双瑞特装)获悉，由其研发生产的双曲面球型减隔震支座撑起沿途桥梁，为近日开通运行的东南亚首条高铁——印尼雅加达至万隆高铁提供保障，稳稳护航中国高铁出海“第一单”。

　　作为中国高铁首个全系统、全要素、全生产链在海外建设项目，全线采用中国技术、中国标准的雅万高铁，线路全长142.3公里，最高运行时速350公里。由于雅万高铁沿线地质环境复杂，工程建设难度大，在实际建设中，中印尼参建单位充分借鉴中国高铁成功经验，创新设计了减隔震性能更好的桥梁、平顺度更高的无砟轨道、功能更强的列车运行控制系统等，由双瑞特装研发的双曲面球型减隔震支座，是其中保障雅万高铁沿途桥梁减隔震性能的关键部件。

　　素有“桥梁关节”之称的减隔震支座，设置在铁路桥梁上部梁体和下部桥墩之间，能够通过消耗减少或隔断地震能量输入保护桥梁结构，守护高铁安全。自2019年成功中标雅万高铁项目以来，针对其线路穿越高烈度地震区域、减隔震设计需求特殊等特点，双瑞特装发挥技术储备和科研实力，通过详细复杂的抗震分析计算，针对不同梁型、不同场地、不同墩高的桥梁应用差异化减隔震设计，使得减隔震支座性能得到充分发挥。

　　与此同时，该企业创新设计支座限位装置结构，完成了产品的震后易更换维护构造，并通过融合凹球面不锈钢一次成型工艺、石墨烯表面涂装体系等，使支座各项性能指标跃上新台阶，最终成功满足雅万高铁在多地震、多雨水等恶劣工况下的桥梁抗震需求。

　　近年，双瑞特装积极创新开拓，其球型减隔震支座产品除了应用在港珠澳大桥、京沪高铁、川藏铁路等国家重点工程中，还成功走出国门，在共建“一带一路”倡议引领下，陆续在马尔代夫中马友谊大桥、孟加拉国帕德玛大桥等重大国际合作项目中一展“洛阳制造”风采。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦 王澍)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    膝盖疼打玻璃酸钠就行？
    膝盖疼打玻璃酸钠就行？
    膝盖疼打玻璃酸钠就行？
        “大夫，我不想做其他治疗，打点儿玻璃酸钠就行吧？”近日，在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医...
  • ·一碗润秋汤，清肺润燥
  • ·皮肤被腰带勒得又红又痒 是荨麻疹在捣乱
  • ·历经27次胰腺炎发作，他终于把病“吃回去”了！
    		•
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
        游特色乡村，赏生态美景。前段时间，省文化和旅游厅公示了2023年河南省乡村旅游特色村、特色生态旅游示范镇...
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
  • ·漫游老街 寻味老城
  • ·生态画卷美 且动且品味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳迎来今年首个旅游包机团
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 洛阳中心城区四座污水处理厂提标改造...
  • 守护校园食品安全！洛阳开展专项抽检行动
  • 品牌兴农！洛阳组团参加第二十五届中...
  • 徐衣显看望慰问教师并调研学校改造提...
  • 年轻男女坠入黄河 露营众人紧急施救
  • 四大行下调存量首套住房贷款利率 首套...
  • 非遗进社区 丰富群众文化生活
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    火红的构树果实

    隋唐园里小精灵

    国花园风光

    晨练
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605