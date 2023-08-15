“洛阳保障” 护航中国高铁出海“第一单”

昨日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司获悉，由其研发生产的双曲面球型减隔震支座撑起沿途桥梁，为近日开通运行的东南亚首条高铁——印尼雅加达至万隆高铁提供保障，稳稳护航中国高铁出海“第一单”。

昨日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司(简称双瑞特装)获悉，由其研发生产的双曲面球型减隔震支座撑起沿途桥梁，为近日开通运行的东南亚首条高铁——印尼雅加达至万隆高铁提供保障，稳稳护航中国高铁出海“第一单”。

作为中国高铁首个全系统、全要素、全生产链在海外建设项目，全线采用中国技术、中国标准的雅万高铁，线路全长142.3公里，最高运行时速350公里。由于雅万高铁沿线地质环境复杂，工程建设难度大，在实际建设中，中印尼参建单位充分借鉴中国高铁成功经验，创新设计了减隔震性能更好的桥梁、平顺度更高的无砟轨道、功能更强的列车运行控制系统等，由双瑞特装研发的双曲面球型减隔震支座，是其中保障雅万高铁沿途桥梁减隔震性能的关键部件。

素有“桥梁关节”之称的减隔震支座，设置在铁路桥梁上部梁体和下部桥墩之间，能够通过消耗减少或隔断地震能量输入保护桥梁结构，守护高铁安全。自2019年成功中标雅万高铁项目以来，针对其线路穿越高烈度地震区域、减隔震设计需求特殊等特点，双瑞特装发挥技术储备和科研实力，通过详细复杂的抗震分析计算，针对不同梁型、不同场地、不同墩高的桥梁应用差异化减隔震设计，使得减隔震支座性能得到充分发挥。

与此同时，该企业创新设计支座限位装置结构，完成了产品的震后易更换维护构造，并通过融合凹球面不锈钢一次成型工艺、石墨烯表面涂装体系等，使支座各项性能指标跃上新台阶，最终成功满足雅万高铁在多地震、多雨水等恶劣工况下的桥梁抗震需求。

近年，双瑞特装积极创新开拓，其球型减隔震支座产品除了应用在港珠澳大桥、京沪高铁、川藏铁路等国家重点工程中，还成功走出国门，在共建“一带一路”倡议引领下，陆续在马尔代夫中马友谊大桥、孟加拉国帕德玛大桥等重大国际合作项目中一展“洛阳制造”风采。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦 王澍)