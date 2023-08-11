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提速发展！北玻股份上半年扣非净利润同比大增333.35%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.04 11:01

　　3日，记者从洛阳北方玻璃技术股份有限公司获悉，根据近日发布的2023年半年报，企业交出上半年发展亮眼“成绩单”：上半年实现营收8.79亿元，同比增长20.54%；归属于上市公司股东净利润7998.52万元，同比增长236.83%；扣非净利润7575.77万元，同比增长333.35%。

　　2023年上半年，经济运行整体呈现回升向好态势，市场需求逐步恢复，北玻股份抢抓风口机遇，持续优化提升产品技术先进性与产品质量性能，同时开展精益化管理相关工作，实现了两大支柱业务——玻璃钢化设备、深加工玻璃的稳步提升。

　　其中，北玻股份围绕玻璃钢化设备在报告期内完成营业收入约4.03亿元，占营业收入的比重为45.84%，较上年同期增加6.74%。企业重点发力新产品迭代，继续推出智能出炉等技术的研发应用，实现了钢化设备在产能、能效、智能性的持续提升。

　　围绕深加工玻璃领域，北玻股份在报告期内完成营业收入约3.49亿元，占营业收入的比重为39.65%，较上年同期增加32.31%。企业参股的全球首创轻晶石项目，能够以硅基固废为主要原料生产新型绿色环保墙材，目前已与其深加工玻璃产品产生互动效应，实现了市场影响力的进一步夯实。

　　支柱业务齐头并进的背后，是企业高度重视创新研发的不懈坚持。根据半年报，今年上半年北玻股份研发投入5500.3万元，同比增长25.8%。通过不断挑战深加工玻璃技术极限，企业积极发力产品更新迭代升级、性能加强、节能降耗等领域，其玻璃钢化设备市场占有率自2002年以来连续稳居行业前茅。

　　近年，玻璃深加工设备以及深加工玻璃市场发展势头迅猛，正不断向高效、环保、节能的方向发展，市场前景广阔。后续北玻股份将继续锚定产业风口，研发更多高端装备和先进产品，力争为洛阳建设现代化产业体系作出更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 巴萃 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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