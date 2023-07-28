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金牌、奖牌、总分三项第一！洛阳田径创省运会历史
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.27 20:55

　　经过5天角逐，洛阳田径队共夺得28枚金牌、25枚银牌、27枚铜牌，团体总分达1602分，实现金牌数、奖牌数、总分三项全省第一！27日，记者从省十四运会洛阳市执委会获得了上述好消息。

　　省十四运会田径比赛自8月22日在洛阳市体育中心体育场开赛，来自全省18支代表队的1079名运动健儿按照年龄被分为少年甲组、少年乙组和青年组三个组别，角逐104枚金牌的归属。

　　经过5天争夺，东道主洛阳队夺得了近1/3的金牌，创造了省运会的历史。

　　梳理洛阳28枚田径金牌不难发现，竞走、中长跑等往届省运会的短板项目，此次大放异彩：有8枚是中长跑项目金牌，5枚是竞走项目金牌，加上洛阳在传统优势项目跳远、三级跳、跨栏、标枪、铁饼、铅球等项目上的稳定发挥，今年的田径夺金点可谓全面开花。

　　能取得如此骄人的成绩，与洛阳近年来在田径训练领域的厚积薄发关系密切。

　　这几年，洛阳依托短跑、跨栏、跳远三级跳、标枪等四个国家级高水平后备人才基地，深入开展体教融合，从洛阳市级比赛中大力选拔优秀后备人才补充到洛阳市田径队。在一批优秀、敬业的教练员悉心指导下，这些洛阳的苗子们得到迅速成长。

　　在训练基地不仅接受“三集中”训练，还能参加全国比赛和全国训练营，运动员们能得到国家级平台赛事的历练和更加科学专业的培训指导。此外，洛阳的基层教练队伍也定期参加国家级专业教练的培训指导，训练水平日臻科学严谨。

　　洛阳市青少年体育训练中心主任陆宇凡说，未来，洛阳将坚持体教融合战略，积极响应国家“在校园设立教练员岗位”政策，为孩子们接受专业体育训练，强身健体，积极创造良好外部条件。同时，洛阳也将充分发挥资源优势，为省队、国家队培养输送更多优秀人才。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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